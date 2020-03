To vše za jednadvacet milionů korun. Úpravy ploch v blízkosti bývalého Salmova mlýna na Sportovním ostrově Ludva Daňka v Blansku měly být hotové v lednu. Na dokončení si však místní ještě počkají.

"Na části plochy, kde se buduje nové parkoviště, bylo neúnosné podloží. Pokládku finálního asfaltového povrchu tak oddálilo vyřešení tohoto problému. Bohužel pak už byly zavřené obalovny. Se se stavební firmou proto město uzavřelo dodatek smlouvy o dílo, že se stavba přerušuje," uvedl vedoucí blanenského odboru investic a územního rozvoje Marek Štefan.

Dělníci se mají na staveniště vrátit na konci března. Stavbu pak dokončí a předají nejpozději do 4. května. "Konečně se i tato část sportovního ostrova posune do jednadvacátého století. Je to ostuda, jak vypadal příjezd k baseballovému stadionu a dalším sportovištím jednak od vlakové zastávky a také od zimního stadionu,“ řekl prezident baseballového klubu TJ Olympia Blansko Jaroslav Krejčír.

Podle něj je tato investice krok správným směrem. Na sportovní ostrov přijíždí stále více lidí. Nejen do lázní, na zimní a fotbalový stadion. Ale i na asfaltový ovál na kolečkové brusle, zaběhat si nebo si zacvičit do venkovní posilovny.

Blanenský starosta Jiří Crha řekl, že je tento projekt pro dopravu v Blansku důležitý. Kromě lepšího parkování může opravená cesta od zimního stadionu posloužit jako objízdná trasa. „Bude potřeba při výstavbě kruhového objezdu u městských lázní,“ upřesnil Crha.

Jenže to je zatím hudba budoucnosti. Stavbu kruhového objezdu totiž řadou odvolání už léta blokují lidé z okolí. V současnosti je stavební řízení přerušeno. Město doplňuje doklady a podklady na základě požadavků odvolacího řízení proti stavebnímu povolení. "Také se aktualizují vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, protože ta původní s ohledem na časovou náročnost řízení postupně ztrácejí svou platnost," vysvětlil průtahy blanenský úředník Marek Štefan.