Se zahájením stavebních prací počítají Boskovičtí ve druhé polovině příští roku. „Stávající křižovatka s příčným uspořádáním kapacitně nestačí. Neumožňuje průjezd více aut současně a tvoří se kolony. To má nová okružní křižovatka zlepšit,“ uvedl vedoucí boskovického investičního odboru Petr Zouhar.

Poznamenal, že dalším přínosem připravovaného projektu bude zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení klíčového tahu centrem Boskovic. Současné přechody jsou totiž příliš dlouhé a nebezpečné. Po výstavě kruhového objezdu dojde k jejich zkrácení a budou navíc osvětlené. „Na silnici je tady sice u křižovatky vyznačená zebra, ale značky upozorňující na přechod nikde nevidím. Stejně jako u dalších. Za mě se tak jedná o pseudopřechody navíc neosvětlené. Změna je na místě. Není to tady bezpečné, i když většina řidičů chodcům u přechodů zastavuje,“ řekl Deníku jeden z místních Martin Klusáček.

Podle boskovického úředníka Petra Zouhara projekt neřeší jen okružní křižovatku, ale tak část ulice Sokolská po ulici Bezručovu. Tam dojde k vymístění parkujících aut mimo jízdní pás silnice. To zajistí bezpečný výjezd z ulice Bezručova. „Počítáme také s úpravou křižovatky evangelického kostela, která se nakolmí a přibude tam odbočovací pruh a nový přechod pro chodce,“ popsal úpravy Zouhar.

Parkoviště a jednosměrka

V blízkosti nové okružní křižovatky se změní i dopravní značení. Silnice do vnitrobloku za finančním úřadem bude nově jednosměrná a to ve směru od pošty. Dojde také k propojení s ulicí 17. listopadu ve stávající proluce. „Změna reaguje na nový odbočovací pruh před křižovatkou u evangelického kostela. Nebylo by tam možné odbočit doleva a řidiči by tak museli objíždět větší část Boskovic,“ dodal Zouhar.

Úpravy v této části města počítají také s novou parkovací plochou pro sedmnáct aut. Jedná se o společný projekt města, kraje a Svazku vodovodů a kanalizací. Celkové náklady jsou odhadovány na 54 milionů a podíl města zhruba na 32 milionů korun.

Část místních řidičů je k úpravám ale skeptická. „Podle mého je to jen záplata, která problém s dopravou v centru Boskovic nevyřeší. Aut tudy jezdí na Velké Opatovice a Prostějov čím dál víc. Pro obyvatele okolních domů je to hrůza. Myslím, že už se dávno měl postavit obchvat Boskovic. Vždyť se o něm mluvilo už na konci šedesátých let. Velkou část aut ze severu a jihu by pobrala i plánovaná silnice 43, ale ta je jen na papíře,“ řekl Josef Vybíhal z Boskovic.