/FOTO, ANKETA/ Vánoce 2020. Milý Ježíšku, moc bych si přál, aby zmizel Covid-19. Mnohé rodiče nejen v redakci Deníku Rovnost překvapila vánoční přání jejich dětí. Přestože v nich nechyběly ani oblíbené hračky s přesným popisem a návodem, kde je Ježíšek může pořídit, nejeden z rodičů zatlačil slzu.

Dopis Ježíškovi v roce 2020 | Foto: Deník / Iva Haghofer

Podle psycholožky a terapeutky Ivety Kociánové jde o zcela přirozenou reakci. „Především děti do deseti let věku mají rodiče za vzor. Vnímají, jak se chovají, jestli mají obavy, jestli doma téma koronaviru probírají a zabývají se jím. Děti mají vlastní hlavičky, sami o tom přemítají, a cítí, že jde o něco, co ovlivňuje jejich život,“ zdůvodnila.