Sudice /FOTOGALERIE/ – Obyvatelé obcí na severu Blanenska budou třídit odpad přímo ve svých domech. Do konce června dostanou barevné kontejnery, do kterých budou odpadky rozdělovat.

Nově vzniklá firma Technické služby Malá Haná, kterou založil dobrovolný svazek obcí, zatím vyváží jen směsný komunální odpad z černých popelnic. Teď lidé zdarma dostávají do domácností ještě žluté, modré a hnědé nádoby na plasty, papír a bioodpad. „Pro osmnáct obcí, které se do systému v první fázi zapojily, to dělá dohromady asi deset tisíc nádob. Svozy tříděného odpadu z domácností začnou od prvního července,“ upřesnila jednatelka svozové firmy a starostka Sudic Olga Dočkalová.