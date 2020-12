Za elektřinu a plyn lidé na Blanensku v příštím roce ušetří. Pokud nemají cenu dlouhodobě fixovanou. „Pokud jim fixace stále běží, pochopitelně nemohou zatím těžit ze zlevnění, které nastalo v důsledku koronavirového útlumu ekonomiky. Na podzim začali zlevňovat dodavatelé elektřiny. Domácnosti ji tak mohou mít v příštím roce levnější i o pět až deset procent. Mírně nižší budou i ceny zemního plynu, v rozsahu do pěti procent,“ informoval ekonom Lukáš Kovanda.

Jeho slova potvrdil například Pavel Grochál ze společnosti Innogy. „U plynu bylo snížení ceny o pět a u elektřiny devět procent. Zároveň jsme ujistili zákazníky, že nemusejí mít obavy ze žádného zdražování. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ještě zlevní distribuci. Rodina, která od nás odebírá elektřinu a zemním plynem vytápí dům a ohřívá vodu, podle našich propočtů ročně ušetří přes dva tisíce korun,“ uvedl Grochál.

Zdroj: DeníkUšetří také domácnosti, které se rozhodnou pro elektřinu z obnovitelných zdrojů. Podle mluvčího enegetické společnosti E.ON Romana Šperňáka jsou u zákazníků oblíbeným produktem takzvané komplety. „U odběru plynu v ceně tohoto balíčku našim zákazníkům zajistíme pravidelné servisní prohlídky kotle a spalinových cest. Navíc si nemusí hlídat termíny. U elektřiny má pak navíc příspěvek tři tisíce korun na služby elektrikáře. Ty zahrnují například opravy a údržbu velké bílé techniky či elektrických tepelných zdrojů, výchozí nebo opakované revize hromosvodů či elektroinstalace,“ upřesnil Šperňák.

Dražší voda

Voda však v domácnostem podraží. A to běžně i o pět procent. Vodárenské společnosti podle ekonoma Lukáše Kovandy musí investovat do zastaralých vodovodních řadů. Na Blanensku je ve Svazku vodovodů a kanalizací města a obcí sto dvacet obcí. Loni v nich domácnosti platily za kubík pitné vody včetně stočného 106 korun. V květnu došlo ke snížení daně z patnácti na deset procent a tím i ceny na zhruba 101 korun za kubík. Příští rok už bude stát téměř 107 korun. „Průměrná spotřeba čtyřčlenné domácnosti na okrese Blansko je sto dvacet kubíků vody za rok. Úprava ceny po snížení sazby daně na deset procent znamená pro tyto rodiny zvýšení zhruba o 660 korun za rok,“ informoval ředitel boskovické divize Vodárenské akciové společnosti Petr Fiala.

Dodal, že oproti průměrné spotřebě vody v republice je spotřeba v okrese Blansko nižší přibližně o pětinu. „Náklady na provoz vodohospodářské infrastruktury se obecně vyznačují vysokou mírou takzvaných fixních nákladů. Jedná se o náklady, které musí provozní společnost vynaložit bez ohledu na to, jaká je spotřeba vody ze strany zákazníků. Míra fixních nákladů se pohybuje okolo osmdesáti procent na vodném, na stočném je pak procento těchto nákladů ještě vyšší.

Svazek plánuje do konce příštího roku obnovit velkou část vodovodů a zprovoznit nové přivaděče. Od roku 2017 jsou to investice za bezmála 400 milionů korun.

A jaká bude cena tepla v okresním Blansku? Soustava tamních kotelen patří městu. Od ledna 2020 ji opět provozuje soukromá firma. A to ještě příští tři roky. Blanenští vybrali společnost ZT energy. Městu má za pronájem každý rok zaplatit bezmála šest milionů. Domácnosti by měly ještě více ušetřit. Podle blanenského místostarosty Ivo Poláka je hlavní prioritou města garance co nejnižší ceny tepla pro koncové odběratele. Příští rok je předpokládaná cena tepla 518 korun za GJ včetně daně. To je o šest korun méně jak letos. U podobných soustav patří podle zástupců města mezi nejnižší na jižní Moravě.