Zmíněnou plochu Blanenští proto zřejmě ještě do konce roku nabídnou zájemcům znovu. „Letos v létě jsme měli předložit územní rozhodnutí, nové budovy měly být zkolaudovány v roce 2023 s tím, že výrobu zahájíme v září téhož roku. Už loni při epidemii koronaviru jsme věděli, že podmínky města nejsme schopní splnit. Žádali jsme o tříletý odklad, ale nedohodli jsme se. Je jasné, že pokud má město další zájemce, chce volné pozemky využít hned,“ řekl Deníku jednatel společnosti Michal Streck.

O Vojánkách



* Blanenští začali budovat průmyslovou zónu v roce 2003.

* Město si na technické vybavení vzalo úvěr 30 milionů.

* 4 miliony zaplatilo Blansko z vlastní pokladny.

* 22 milionů pokryly dotace.

* Ve Vojánkách jsou stále nevyužité zhruba 4 hektary plochy.

Dodal, že v nové výzvě se firma podle všeho o volnou plochu ve Vojánkách bude ucházet znovu. „O místo v průmyslové zóně máme stále zájem. I kdyby se jednalo o menší plochu. Uvidíme, jaké budou podmínky ze strany města. V našem segmentu podnikání, který zahrnuje i automobilový průmysl, se situace stále mění. Ale také s ohledem na vývoj elektromobility očekáváme, že výrobu budeme v budoucnu dál rozšiřovat,“ dodal Streck.

Firma v současnosti zaměstnává v Blansku kolem čtyř stovek lidí. Zabývá se průmyslovou výrobou materiálů a technologií pro hliníkářský a slévárenský průmysl a výrobou zvukově izolačních materiálů.

Podle blanenského starosty Jiřího Crhy budou rozvázání smlouvy s Pyrotekem řešit blanenští zastupitelé na zářijovém jednání. Do konce roku by město mohlo vypsat novou výzvu firmám. Zdůraznil, že už však uplynula lhůta, kdy cena pozemků ve Vojánkách byla dotovaná. Místo minimálních 420 korun plus daň za metr čtvereční nyní noví zájemci sáhnout do kapsy podstatně hlouběji. „Pozemky samozřejmě nabídneme za tržní cenu. O nových podmínkách se teprve budeme bavit. Určitě se změní a v něčem budou volnější. Nadále ale platí, že budeme prosazovat výrobní a skladovací prostory. Pozemky chceme prodat co nejvýhodněji, ale zároveň chceme, aby v průmyslové zóně přibylo co nejvíce nových pracovních míst. Zájemci jsou,“ řekl Crha.

Dodal, že z prodeje městských pozemků by Blansko mohl získat až osmdesát milionů korun. Ty by obratem využilo na financování stavby nových krytých lázní na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka.

O volnou plochu ve Vojánkách se už v minulosti zajímala například společnost Emam, která se zabývá výrobou a prodejem digitálních zařízení. Podle jednatele Martina Dvořáčka je zájem stále aktuální. „Situaci ve Vojánkách sledujeme a na městě jsme se opakovaně informovali. V minulosti jsme se dvěma firmami v této lokalitě předložili podnikatelský záměr, ale město upřednostnilo nabídnout pozemky jako celek. Pro nás je to však stále aktuální. Rádi bychom výrobu našich zařízení přesunuli ze zahraničí do Blanska. S ohledem na odbyt, jaký máme, se nám to vyplatí. Klíčová bude ale samozřejmě cena pozemků,“ řekl Dvořáček.