Způsobilo je protahující se nucené uzavření kvůli vládním protikoronavirovým opatřením. Zoufalé zahrady bijí na poplach, dochází jim totiž peněžní rezervy. A mnohdy prosí lidi, aby jim pomohli příspěvky. Třeba i na krmení pro malého vlka.

První veterinární prohlídka mláděte vlka hřivnatého v hodonínské zoo.Zdroj: se souhlasem Zoo HodonínHLADOVÝ MALÝ VLK. Mládě vlka hřivnatého se v hodonínské zoo narodilo před třemi měsíci. Před pár dny jej prohlédli veterináři. „Sameček váží už 5,4 kila. Kromě mateřského mléka se živí potravou, kterou mu rodiče vyvrhnou. Denně dostává vlčí rodina asi tři kila masité potravy v podobě králíků, křepelek, myší, potkanů, kuřátek nebo ryb. Kromě potravy však náklady na jejich chov zahrnují i péči veterináře a chovatelů,“ uvedli zástupci zahrady na sociálních sítích s tím, že vyhlašují sbírku pro vlče. Kromě toho již dříve příznivce poprosili o příspěvek na chov lví rodiny.

ZBYTKY SIL. Že je finanční situace zavřených zoo opravdu špatná, potvrzují i v brněnské zahradě. Tam se zatím cestou sbírek pro zvířata vydávat nechystají, připomínají ale, že lidé se mohou stát zvířecími adoptivními rodiči. „Současnou situaci ale samozřejmě už pomalu začínáme nezvládat. Deficit narůstá a upínáme se k otevření alespoň venkovních expozic. Zatím neuvažujeme o žádném omezení chovu ani o propouštění, ale pokud se bude zdát, že dalšího půl roku neotevřeme, začneme o úsporných opatření jednat se zřizovatelem,“ popsala těžkou situaci mluvčí zoo Monika Brindzáková. I brněnská zahrada se zapojila do výzvy zoologických zahrad na kompenzace o státu.

BEZ NOVINEK. Fotografie zavřených dveří je v situaci, ve které jsme, mnohem výmluvnější, než snímky zvířecích přírůstků. Tak komentuje prodlužující se uzavření zoologických zahrad ředitelka vyškovského Zoo parku Dagmar Nepeřená. „Vzhledem k tomu, že fakticky od loňského osmého října nesmíme pouštět do svých prostor návštěvníky a nemáme možnost získat vlastní činností žádné prostředky, rozhodli jsme se nadále neposkytovat veřejnosti žádné informace ohledně chovu zvířat, investic a plánovaných akcí. Situace je kritická a není správné chovat se tak, jako by byla normální,“ uvedla ředitelka. Zároveň upozornila, že stát neposkytl zahradám žádné kompenzace. Lidé se tak do doby znovuotevření zoo musí rozloučit například s fotkami svých zvířecích oblíbenců na sociálních sítích. „Vnímáme podporu od lidí. Věříme, že nám budou dál držet palce a pochopí nás. Nadále poskytujeme záchranné kotce, a komunikaci o nich zachováváme. O dění ze zoo se rádi podělíme po znovuotevření,“ dodala Nepeřená.

DÍKY PŘÍZNIVCŮM. Zástupci jihomoravských zoo se shodují, že v současné situaci jsou vděční za pomoc lidem, kteří je podporují. A mnohdy nejen slovy, ale i penězi. Přesto vědí, že pouze podpora příznivců nestačí a ukázat solidaritu by měl stát, konkrétně kompenzacemi pro zavřené zahrady. „V první vlně byla podpora lidí velká. Ovšem stále se pohybujeme v řádu desetitisíců korun. Nemůžeme čekat, že nám návštěvníci. kteří sami jsou v těžké situaci, vyrovnají milionové ztráty,“ podotkla ředitelka vyškovského zooparku Nepeřená. V brněnské zoo zase vnímali obrovský nárůst adopcí zvířat. „Loni byl zájem o sto procent větší, než v jiných letech. Jsme za to vděčni,“ uvedla mluvčí brněnské zoo Brindzáková.

NAROZENÍ HAŠLERKY. Přesto, že mají zahrady momentálně zavřené brány a hluboko do kapsy, život v nich se nezastavil. Spíš naopak, s blížícím se příchodem jara bují a v mnoha výbězích přibývají mláďata. „Od začátku roku se v brněnské zoologické zahradě stihla narodit více než desítka mláďat různých druhů. Mezi nimi třeba dva v únoru narození takini indičtí, kteří dostali jména jména Chilli a Hašlerka, či valentýnská mláďata surikat,“ nastínila mluvčí Brindzáková.

LVÍ LOUČENÍ. Situaci zoo komplikují i uzavřené hranice, které stojí v cestě třeba mnoha transportům zvířat. I přesto ale brněnská zoo v uplynulých týdnech zaznamenala jeden zvířecí příjezd a dva odjezdy. „Podařilo se přivézt nového samce urzona kanadského z Minnesoty, který je nyní v povinné karanténě a čeká ho seznamování s brněnskou samicí,“ nastínila Brindzáková. Naopak z Brna odjela dvojice lvů konžských. Jako první do Polska putovala lvice Anoona, začátkem tohoto týdne ji nasledoval i bratr Akashinga. „Anoona a Akashinga se narodili na konci roku 2017 a jedná se o první odchov samice Kivu a samce Lolka. Anoona odjela do polské Zoo Chorzow a Akashinga do Zoo Zamość,“ řekla kurátorka chovu savců Šárka Mikátová.