Blanensko /INFOGRAFIKA/ – Hasí požáry, pomáhají při dopravních nehodách a také řeší nejrůznější krizové situace. Sbory dobrovolných hasičů fungují na celém Blanensku. Díky dotacím z kraje si některé z nich koupí zásahová auta, opraví střechu nebo rovnou postaví novou hasičskou zbrojnici. Na jihu Moravy kraj mezi sbory rozdělil bezmála padesát milionů korun. Na Blanensko pak z této částky míří necelých jedenáct milionů.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv SDH Šošůvka

Například v Ráječku budou pokračovat ve stavbě nové zbrojnice. V Letovicích si zase koupí zásahové vybavení a auta. „Je to pro nás velká podpora. Náš rozpočet je omezený a musíme z něj platit i energie. Bez dotací bychom si tak nemohli pořídit ani desetinu toho, co teď. Přitom ty věci potřebujeme," řekl velitel letovického sboru Martin Leinveber.

Dobrovolná jednotka v Letovicích letos na provoz dostala dvě stě padesát tisíc korun. Za tuto částku nakoupí nové zásahové oděvy, přilby, obuv a zaplatí i servis a opravu svých automobilů. „Dobrovolní hasiči jsou hrdinové. Kdo jiný v dnešní době riskuje zdarma vlastní život při pomoci ostatním? A nejsou to jen požáry, nehody, povodně, ale také bohatá spolková činnost a práce s mládeží, za co si naši podporu jednoznačně zaslouží," vysvětlil důvod vysokého rozpočtu pro dobrovolné hasiče hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

V Cetkovicích si hasiči koupí nové zásahové auto, na které z kraje dostali milion korun. Okna a dveře v požární zbrojnici v Boskovicích vymění díky čtyři sta padesáti tisícům. Lysicích zase za sto čtyřicet tisíc korun obnoví dýchací techniku.

Rovný půlmilion korun dostanou tento rok dobrovolníci z Ráječka. Tam mají rozestavěnou hasičskou zbrojnici a peníze použijí na pokračování v její stavbě, která je rozdělená do tří částí. „O dotace jsme žádali už loni. Tehdy jsme dostali také půl milionu. Letos doděláme druhou etapu výstavby," řekl starosta sboru dobrovolných hasičů z Ráječka Zdeněk Menšík.

K dokončení budovy podle něj budou potřebovat přispět i příští rok. „Kdybychom peníze nedostali, nevím, jestli by se nám zbrojnici někdy podařilo dodělat. To by záleželo, jak se k tomu postaví obec. Doufám však, že k takovému scénáři nedojde," myslí si muž.

Podle mluvčí Jihomoravského kraje Elišky Holešinské Windové žádají sbory nejčastěji o příspěvek na novou techniku, výstroj a také na opravy nebo stavby zbrojnic. „Ještě před dvěma lety jsme přispívali třiceti miliony korun. Od loňského roku jsme tuto částku navýšili na padesát milionů. Peníze dobrovolní hasiči využijí na zajištění a zlepšení své akceschopnosti," vysvětlila mluvčí.

Oslavy výročí

Necelých jedenáct milionů, které letos Jihomoravský kraj do blanenského okresu poslal, si nakonec rozdělilo devětapadesát dobrovolných hasičských spolků z místních měst i vesnic. Tyto dotace ale nejsou jediný způsob, jak kraj dobrovolné hasiče podporuje. „Snažíme se hasičským spolkům pomáhat dlouhodobě. Mimo tento program poskytujeme také peníze na významné oslavy, kulatá výročí nebo hasičské prapory," uvedla mluvčí.

GABRIELA CHLUPOVÁ