Začíná pracovat psychika a nadmořská výška. Bolí nás hlavy. Jsme ve výšce 5 900 metrů nad mořem v táboře C1, kde se aklimatizujeme. Psal ve zprávě, kterou o víkendu poslal přes přátele čtenářům Deníku, Filip Vítek z Kunic na Blanensku. S expedicí se pokouší v pákistánském pohoří Karakoram zdolat třináctou nejvyšší horu světa Gašerbrum II.

Filip Vítek z obce Kunice na Blanensku vyrazil s expedicí do Pákistánu. Výprava brněnského Expedičního klubu se chce dostat na velehorský štít Gašerbrum II. Na snímku pod horou K2. | Foto: Filip Vítek

„V neděli jsme měli v plánu vyrazit do tábora C2, ale je špatné počasí. V něm výš nelze jít, protože zde nejsou fixní lana a v tomto počasí je ani vázat nemůžeme. V noci kolem nás padají laviny, my jsme naštěstí na bezpečném místě. Hodně sněží a vypadá to, že budeme muset sestoupit do základního kempu,“ uvedl Vítek.