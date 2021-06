Dobrodruh Filip Vítek z Kunic na Blanensku balí, v neděli odlétá vstříc K4

V neděli dopoledne odlet z Prahy. Istanbul, Dubaj, Islamábád. Poté vnitrostátní let do pákistánského města Skardu. Odtud několik hodin autem a pak už týdenní pouť pěšky s výstrojí do základního tábora pod vrcholem Gašerbrum II. Třináctou nejvyšší horu světa se pokusí ve výpravě brněnského Expedičního klubu zdolat také dobrodruh Filip Vítek z obce Kunice na Blanensku.

Dobrodruh Filip Vítek z obce Kunice na Blanensku je členem expedice na pákistánskou horu Gašerbrum II. | Foto: se souhlasem Filipa Vítka

„Klaplo to. Do poslední chvíle nebylo jisté, zda kvůli epidemii koronaviru do Pákistánu vůbec odletíme. Letenky tam máme. Nakonec jsme zvolili jinou leteckou trasu s více přestupy,“ řekl v pátek Deníku muž. Adamovští pořádali dětský den: hasiči příchozí osvěžili z vodního děla Přečíst článek › Ještě před odletem si byl podle svých slov zaběhat a zaplavat v kunické nádrži. Při týdenním pěším přesunu do základního tábora v pohoří Karakoram čeká výpravu výstup zhruba ze tří tisíc metrů nad mořem do pěti tisíc. A pak postupný útok na vrchol ve výšce osm tisíc pětatřicet metrů. „Na vrchol bychom se měli dostat v polovině července,“ dodal Vítek. S okolním světem bude výprava ve spojení pouze přes satelitní telefon. Gašerbrum II, někdy nazývaná také jako K4, znamená v překladu Krásná hora.