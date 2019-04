Letovice – Od soboty se mohou letovické domácnosti zbavit rozměrnějšího odpadu. V ulicích města a také v jeho místních částech budou až do konce září postupně rozmisťovány velkoobjemové kontejnery.

Velkoobjemový kontejner. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Václava Simeonová

Vždy to bude v sobotu a v dané lokalitě jen jednou za rok. Podrobný rozpis jednotlivých míst najdou místní například na webu města. „Kontejner bude na místě čtyři hodiny a přítomný pracovník bude dohlížet na to, aby zde byl odkládán pouze odpad, pro který je tento systém svozu odpadu určen. To je domovní a objemný odpad pouze od lidí,“ stojí v oznámení.