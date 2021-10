Podle blanenského starosty a krajského radního pro dopravu Jiřího Crhy by větší komfort měli pocítit i cestující. Hybridní autobusy méně vibrují a mají plynulejší a tišší rozjezd. „Kromě ceny jízd je pro nás zásadní právě komfort cestujících. Nové autobusy mají také výkonnou klimatizaci a dvojité sklo, aby byla teplota uvnitř co nejvíce stabilní,“ poznamenal Crha.

Do terénu nasadí sedmapadesát nových nízkopodlažních autobusů. Několik z nich má hybridní pohon. „Většinu tvoří autobusy značky Setra, šest autobusů značky Mercedes-Benz Citaro jsou hybridní vozy. Ty oproti vozům se spalovacím motorem uspoří až osm a půl procenta pohonných hmot. Čtyři hybridní autobusy jsou připravené přímo pro Blanensko a Boskovicko,“ informovala za dopravce na webu města Blanska Markéta Kadlecová.

Do terénu vyrazí nové autobusy. Část z nich na hybridní pohon. | Foto: Město Blansko

