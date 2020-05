Už více než 440 kilogramů potravin nashromáždili od dárců pracovníci blanenské charity. První potravinové balíčky připravili pro pomoc těm nejpotřebnějším. „Patří tam samoživitelky s více dětmi, ale i jednotlivci, kteří se ocitli na úřadu práce. Část z nich je na tom po výpadku příjmů tak špatně, že jim chybějí peníze i na nákup základních věcí,“ uvedla vedoucí oddělení sociálních služeb Iveta Čípková.

Dobrovolníci přispěli více ne čtyřmi sty kilogramy jídla. Dary už míří za potřebnými. | Foto: Město Blansko

Akce navíc ještě nekončí. Dárci mohou potraviny dál nosit do Informační kanceláře Blanka od pondělí do pátku mezi devátou a šestnáctou hodinou s výjimkou hodinové sanitární přestávky po poledni. V sobotu pak dary na místě přijmou od devíti do dvanácti hodin. „Pokud by stále někdo chtěl přispět, pomohly by nám masové i zeleninové konzervy, cukr nebo kečupy. Potřeba jsou i nejrůznější trvanlivé potraviny pro děti jako dětská výživa, sušené mléko, marmeláda a müsli. Budeme ale rádi za cokoliv, co je trvanlivé a vydrží,“ vyjmenoval koordinátor humanitární pomoci František Jahoda.