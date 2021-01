Do nebe odešla legenda Křtinského údolí. Speleolog Miroslav Kubeš mladší

Chlap jako hora. S úsměvem a vždy dobrou náladou. Kamarád. Zapálený srdcař a speleolog každým coulem. Tak na svého kolegu Miroslava Kubeše mladšího vzpomínají jeskyňáři. Dlouholetý předseda speleologické skupiny Křtinské údolí zemřel 26. prosince ve věku osmdesát let. „Znali jsme se šedesát let. Je to nejen pro mě velká ztráta. Zdař Bůh Mirku,“ poslal pozdrav do nebe jeden z Kubešových blízkých Zdeněk Farlík ze Křtin.

Do nebe odešla legenda Křtinského údolí. Speleolog Miroslav Kubeš mladší (na snímku uprostřed). | Foto: Zdeněk Farlík

Podle něj Mirek podědil zálibu pro zkoumání jeskyní po svém otci rodáku z Babic nad Svitavou Miroslavu Kubešovi starším. Ten začal s výzkumem Křtinského údolí v Moravském krasu na Blanensku po druhé světové válce. První výzkumy se týkaly Býčí skály. Později otec se synem a dalšími amatérskými speleology přešli do lokality Jestřábí skála. „Oba Kubešové, stejně jako jejich další kolegové, pracovali v První brněnské strojírně. Tam v roce 1960 založili speleologický kroužek. Při vzniku České speleologické společnosti v roce 1978 byl mladý Mirek jedním ze zakládajících členů a stal se předsedou jihomoravského krajského výboru,“ vrátil se do vzpomínek Farlík. Zimák i Dům školství. Známe umístění okresních očkovacích center na jihu Moravy Přečíst článek › Celý život byl Miroslav Kubeš mladší věrným členem speleologické skupiny, která se aktuálně jmenuje ČSS ZO 6-5 Křtinské údolí. Tu, dokud mu to zdraví dovolilo, vedl. Do Křtin dojížděl z Brna. „Pořádal exkurze do jiných krasových oblastí zejména na Slovensko. Zúčastnil se také prvních výzkumů propasti Barazdaláš. V devadesátých letech jsme pak vedli vyjednávání s armádou o uvolnění prostor v jeskyni Výpustek pro speleologický výzkum, což se nakonec podařilo. S pracemi se mohlo pokračovat tam, kde se v šedesátých letech muselo skončit,“ dodal Farlík. Zimní Boskovice pohledem Moniky Šindelkové Přečíst článek › Později s Kubešem spolupracovali se Správou jeskyní a ochránci přírody na otevření jeskyně Výpustek pro veřejnost. „Svou lásku, budoucí ženu Svatavu Soukeníkovou, poznal jak už to tak bývá také v krasu. Společně vychovali dceru Svatavu. Bohužel jeho čas se naplnil v nejhezčí svátky roku,“ uzavřel vzpomínání Kubešův přítel.