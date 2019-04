Staré ovocné odrůdy vysazují nazpět do Moravského krasu. „Ovocné stromy do krajiny historicky patří. Bohužel doba je jiná a z přírody postupně mizí. Mění se také hospodaření v okolí silnic. Lidé často plody těchto stromů u silnic i v ulicích obcí vnímají jako odpad, který se povaluje na cestách a láká hmyz,“ říká Špíšek.

Za nápadem vysazování ovocných stromů do volné krajiny stálo loni jubileum blanenského festivalu filmů, setkání a dobrodružství Rajbas. Ten slavil dvacet let. „Řekli jsme si, že vysázíme do krasu dvacet ovocných stromů. Jabloní, třešní a také oskeruší. Nakonec jich bylo víc. Část stromů jsem vypěstoval od semínka na svém pozemku v Bořitově a některé stromy narouboval v terénu. Vše jsme pak přesadili na vytipovaná místa, která jsme vybrali se Správou chráněné krajinné oblasti Moravský kras,“ dodává muž.

Nové ovocné stromy tak rostou například v okolí obcí Žďár, Jedovnice, Krasová nebo Bílovice nad Svitavou. A s výsadbou dalších bude Špíšek s přáteli pokračovat i letos. Tentokrát se má jednat už zhruba o stovku stromů. „Na výsadbu ovocných stromů jsem zpracoval projekt, který doplníme několika workshopy. Tam se lidé dozvědí, jak správně ovocné stromy vysazovat a jak se o ně také starat,“ upřesňuje Špíšek.

O staré stromy, stejně jako o čerstvě vysazené, se budou nadšenci starat. „Například v Josefovském údolí nedaleko Adamova je starý jabloňový sad s přibližně deseti stromy. Nedávno jsme je odborně ošetřili a prořezali. Podobnou péči chceme věnovat jak čerstvě vysazeným stromům, tak i těm starým,“ dodává nadšenec, který je zároveň odborníkem na strom jeřáb oskeruše.

Mapuje jeho výskyt v České republice a napsal o něm knihu. „Jsou to krásné stromy, které jsou v krajině dominantní. Plody se dají jíst, dělá se z nich také pálenka. Oskeruše mají kvalitní dřevo. Do budoucna by mohlo být náhražkou tropických dřevin. V našem podnebí přežívá dobře. I přes neustále se měnící klima a sušší roky. V Moravském krasu oskeruše rostou v lokalitě Hády nebo ve Křtinském údolí v blízkosti Býčí skály,“ uzavírá Špíšek.