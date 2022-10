Do Moravského krasu nadšenci vrací stromy. Za roky jich vysadili už dva tisíce

Dva tisíce vysazených ovocných stromů. Několik set keřů. A také jejich pravidelná údržba, plus péče o staré stromy. To je v kostce dlouhodobý projekt Stromy pro Moravský kras, který je již pět let v režii členů blanenského sdružení Horizont, Spolku pro agrosadařství a dobrovolníků z regionu. Nezpomalují, další výsadby jsou již za dveřmi. Tři z nich se uskuteční tento víkend. U Brťova, Šošůvky a Těchova.

Do Moravského krasu vrací dobrovolníci ovocné stromy. Za pět let jich vysadili už dva tisíce. | Foto: Se souhlasem Zdeňka Špíška