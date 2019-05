Boskovice /FOTOGALERIE/ – Návštěvníci boskovického letního kina se dočkají novinky. Na letošní sezonu koupí Boskovičtí vlastní digitální projektor včetně dalšího příslušenství k promítání. „S tímto vybavením můžeme promítat celou letní sezonu. Minimálně od června do srpna. A můžeme tak zajistit denní provoz areálu během léta,“ uvedl vedoucí boskovického kina Tomáš Marvan.

Stálé i letní kino provozuje příspěvková organizace Kulturní zařízení města Boskovice. Tamní radní odsouhlasili společnosti na nákup projektoru bezúročnou půjčku dva miliony. Je rozložená do splátek až do roku 2022. Loni navštívilo letní kino od poloviny července do začátku září jedenáct tisíc lidí. To je nejvyšší návštěvnost od roku 2015, kdy Boskovičtí začali promítat digitálně.