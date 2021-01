Podle Zdeňka Špíška, který se věnuje obnově historických nejen ovocných výsadeb v této lokalitě, je v nejbližší době nejaktuálnější další prořezávka a údržba Tyršova sadu u obce Habrůvka.

Na jeho údržbě spolupracují s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. „V sadu máme zmapovánu necelou pětistovku stromů. Jedná se primárně o švestky, jabloně, hrušně, třešně a ořechy. Jsou staré zhruba šedesát sedmdesát let. Staráme se o ně třetím rokem. Do konce března bychom chtěli provést zdravotní řez a další ošetření přibližně u čtyřicítky další stromů,“ vypočítal práce Špíšek.

Za sdružení reagoval na grantové výzvy a také za pomocí správy CHKO Moravský kras plánují další výsadby stromů v Moravském krasu. Členové sdružení a dobrovolníci plánují obnovit zhruba dvoukilometrovou alej slivoní mezi Ostrovem u Macochy a Sloupem. Celkem chtějí vysázet až čtyři sta stromů. „Slivoně nasázíme mezi staré stromy, které se nechají dožít. Nejedná se o žádnou novinku. Při pátrání v archivech a starých mapách jsem narazil na zmínku, že v této lokalitě byla alej kolem cesty už v roce 1820,“ dodává Špíšek.

V případě, že sdružení uspěje s grantem zahájí výsadbu podle všeho na podzim, kdy není tolik limitovaná množstvím vláhy. Do projektu chtějí zapojit místní obyvatele i školáky. Další projekt je podle Špíška zatím v plenkách. Tentokrát se netýká ovocných stromů.

Sdružení by chtělo ve spolupráci s Domem přírody Moravského krasu obnovit část Novodvorské aleje lip, kterou na začátku 19. století vysázel šlechtický rod Salmů. Částečné obnovy se před několika lety dostalo dvě stě let starým lípám mezi Novými dvory a zříceninou hradu Blansek.

Horizont však cílí na jinou oblast. „Jednalo by se o úsek mezi Obůrkou a Novými dvory, kde se dochovalo asi čtrnáct lip. Podle ústního tvrzení zasahovala rozsáhlá alej zmíněných lip až k blanenskému zámku. To se ale zatím nepodařilo potvrdit. Dosadit bychom chtěli padesát až šedesát nových lip. Jednáme s vlastníky pozemků, ale je to zatím složité a výsledek nejistý,“ poznamenal Špíšek.