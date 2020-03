Kolem plaveckého bazénu je spousta přihlížejících a zdá se, že vodní záchranářství je koníček na celý život a pro celou rodinu. Barbora Pernicová z místní skupiny je vodní záchranářka - stejně jako její manžel Martin, který se vrhá do bazénu, zatímco ona fandí společně s dvouletou dcerou Viktorkou. „Budoucnost má jistou, bude taky záchranářka,“ směje se Pernicová. Všichni berou závod vážně a jdou do něj s veškerou vervou, ale oproti jejich ,,dennímu chlebu“, kterým je hlídání bezpečnosti na koupalištích a dozorování různých akcí na vodních plochách chybí ostražitost a nálada je odlehčená.

„Jééď, to dáš!“ hřímá trenér Tomáš Gargulák z Vodní záchranné služby Brno - město na svého svěřence Kristiána Ondrušku. Na závodě má rovných dvanáct svěřenců. Na své plavce je náležitě hrdý a už na začátku má za to, že si všichni zaplavou svůj osobní rekord. To potvrzuje i jeho kolega, druhý trenér z Brna, Petr Hladký. Členkou týmu je například i Eliška Vlachová Hutová. Prozrazuje, že nejtěžší na závodě je zkoordinovat síly, aby zvládla všechny úkoly.

,,Je to nejkomplexnější přehlídka záchranářské práce,“ pochvaluje si závod, kterého se účastní již šestnáct let. „Než jsem měla děti, tak jsem se umísťovala obvykle na bedně, teď už si to spíš jen užívám,“ dodává. Její osobní rekord je to, že závod Blanenská dvě stě padesátka několikrát uplavala pod šest minut a na své konto si může připsat i účast na mistrovství v Austrálii v roce 2012.

Všichni závodníci jsou rozděleni podle pohlaví a věku do kategorií nad patnáct, osmnáct a čtyřicet let. Šanci vyhrát závod mají všichni. Jako zástupce mladé generace je na organizátorské pozici Ondřej Běluša z Blanska. Ze soutěže je nadšený a bedlivě sleduje techniku starších a zkušenějších plavců. „Toto je první soutěž, které se účastním jako organizátor, ale na cvičení nás trenéři nešetří a plaveme v podstatě to stejné, co tady,“ prozrazuje. Na soutěž se přišla podívat i jeho maminka. Ze sportu, které si její syn vybral, je očividně také nadšená. Příjemný program přilákal i tatínka Milana Vondry.

„Sport i kultura nás baví. S dětmi obrážíme různé zajímavé akce. Je to lepší, než sedět doma,“ myslí si. Mezi přihlížejícími je i Monika Barteková. Coby lektorka plavání předškolních a školních dětí si ve vodě užije víc než dost. Na závodě je hlavně kvůli podpoře soutěžícího a předsedy místního sdružení v jedné osobě Jiřího Rydvala. Při jeho výstupu ho nahlas podporuje i jeho osmiletá dcera Lucie.

Závod Blanenská dvěstěpadesátka se koná již po čtyřiadvacáté. Účastníci při něm poměřují svou přesnost, sílu a vytrvalost při několika obtížných úkolech. V pěti disciplínách musí zvládnout uplavat padesát metrů, a to ne jen tak ,,nalehko“. První disciplínou je hod záchranné podkovy na cíl vzdálený sedm metrů, dále musí účastníci plavat v pracovní kombinéze, ve vodě se svléknout, poté se s potápěčskou výbavou ponořit do hloubky čtyř metrů pro cihlu, plavat s barelem a nakonec se zanořit do hloubky dvou metrů pro puk, s kterým se plave závěrečná padesátka.

Celkem tak závodník uplave dvě stě padesát metrů. Trénovaný závodník toto zvládne za šest až sedm minut. Rekord z roku 2009 zatím překonaný nebyl. V čase čtyři a půl minuty zvládl tehdy závod uplavat bývalý závodní plavec Michal Špaček, který tentokrát zvítězil v kategorii M40. V kategorii

M18 zvítězil Jakub Piňos z Brna, na druhém místě se umístil Michal Vondráček z Blanska.Mezi ženami v kategorii W40 zvítězila Hana Křesálková z Těrlicka, v kategorii W18 Hana Nováková také z Těrlicka.

Závodu se zúčastnilo osmapadesát závodníků ze třinácti spolků a pobočných spolků z celé republiky ,,Roste počet závodníků v kategorii Open, tedy veřejnost,“ uzavírá Ryvald, který se sám umístil na druhém místě v kategorii M40, tedy hned po rekordmanovi Špačkovi.

RENATA SPOTZOVÁ