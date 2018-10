Dlouhé čekací doby na vyšetření. Nemocnice pořídí novou magnetickou rezonanci

Blanensko, Hodonínsko – Pětačtyřicet milionů. Úvěr v této výši si vezme blanenská nemocnice provozovaná městem na zaplacení dvou rozsáhlých projektů. Opravu tamní rehabilitace za zhruba třicet milionů dokončili dělníci v létě. Na podzim bude hotová nová magnetická rezonance. To je investice přibližně za pětapadesát milionů.

Přístroj bude v budově, kterou dělníci staví ve vnitřním traktu nemocnice. „V první fázi potrvá objednací doba pro pacienty v řádu dnů. Potom záleží na tom, kolik jich přibude,“ uvedla ředitelka Vladimíra Danihelková.

Dodala, že mezi hlavní důvody výstavby patří právě dlouhá objednací doba. „Předpokládám, že se zkrátí,“ upřesnila.

V Brně nebo v Prostějově pacienti čekají na vyšetření tři až čtyři měsíce. Vyšetření pomůže pacientům s potížemi v oblasti neurologie, onkologie, traumatologie i ortopedie.

Úvěr třiasedmdesát milionů zatíží rozpočet Strážnice na Hodonínsku. Tam se dělníci pustili do přestavby zdravotního střediska. Radnice chce, aby se doktoři do nových prostor nastěhovali do konce roku. „Vše má být hotové na podzim 2019,“ řekl vedoucí strážnického investičního odboru Petr Helísek.