Divočáci rozrývají půdu mezi domy. Mají hlad

Blanensko /FOTOGALERIE/ - Černá zvěř vychází z lesů a míří mezi domy. Je přemnožená a dlouhodobé sucho způsobilo nedostatek potravy.

Divočáci mají hlad. V lese pro ně není dost potravy, podnikají proto výpravy na zahrady a pole. Letos jim chutná v Rudici.

Několik let se myslivci potýkají s divokými prasaty, která ryjí zahrady na okrajích obcí a měst. V Adamově, v zahrádkářské kolonii na Starém Blansku, v Olomučanech nebo tento rok v Rudici. „Nejhorší je to na Žegrově. Byli jsme na vycházce kolem rybníka Šístý, tam to bije do očí. My naštěstí bydlíme v zástavbě, k nám na zahradu divočáci nechodí,“ popsala, kde prasata v Rudici hodují, Markéta Formánková.

Lidé občas za tmy na divočáka narazí. Podle myslivců nejsou nebezpeční, na člověka zaútočí pouze bachyně, která chrání mladé nebo zraněné zvíře. „Setkání s divokými prasaty je vždy nepříjemné. Myslivci umístili pachové ohradníky kolem porostů, v noci chodí na obchůzky, ale střílet v zastavěné oblasti nemůžou,“ řekl starosta Rudice Roman Šebela. Kontaktoval i vedení Školního lesního podniku Křtiny. Z jejich polesí černá zvěř většinou přichází.

V honitbách, které jsou menší než tisíc hektarů, nejsou počty divokých prasat stanovené. ŠLP Křtiny hospodaří na devíti tisících hektarech honitby. Podle tabulek by v jejich revíru mělo žít pětaosmdesát kusů divočáků. „Na jaře jsme jich napočítali dvě stovky. Ale je to nepřesné číslo,“ podotkl Martin Zouhar ze ŠLP Křtiny.

Aby snížili jejich stavy, loví myslivci divočáky po celý rok. Při páteční naháňce, společném lovu, jich myslivci zastřelili patnáct.

Černé zvěře je moc, kvůli suchu v lese nejsou bukvice ani žaludy. „Mají hlad. Na zahradách lidé nechávají zbytky. Pochutnají si tam na i žížalách, slimácích a myších,“ vysvětlil jednatel Okresního mysliveckého spolku Blansko Jaroslav Zelený. Někde chodí divoká prasata večeřet na pole s kukuřicí. „Ale například Adamov je obklopený lesy, kolem Rudice jsou zase louky,“ popsal problémové lokality Zelený.

Zatímco hladová zvěř úřaduje v Rudici, Adamovští zažívají klidnější období. „Letos jsme je neměli na zahradě, ani cestou do práce jsem divočáka neviděl,“ pochvaloval si Martin Tomašák.

Černá v číslech

- 9000 hektarů má honitba ŠLP Křtiny, která leží na pozemcích od Brna po Blansko

- 85 divočáků by tady podle tabulek mělo žít

- 200 kusů černé tu myslivci napočítali na jaře

- 3585 prasat střelili loni myslivci na Blanensku