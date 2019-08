Nejdůležitější částí přestavby je vybudování výtahu. „Uděláme i další bezbariérové úpravy, včetně sociálního zařízení. Chceme, aby to tu lidé, kteří mají problémy s pohybem, měli komfortní,“ řekl starosta Ráječka Vít Rajtšlégr.

S přestavbou chtějí začít nejpozději za měsíc. „Hotovo má být do konce roku. Budovu opravíme celkově. Předpokládané náklady jsou do pěti milionů korun, dotace na bezbariérové úpravy je asi milion sedm set tisíc korun,“ doplnil Rajtšlégr.

Stejnou dotaci, na kterou ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo celkem více než třináct milionů korun, dostanou i ve Strážnici na Hodonínsku. „Na obecním úřadě postavíme bezbariérový přístup, výtah a sociální zařízení,“ sdělil investiční referent obce Radek Tyllich. S úpravami ve Strážnici začnou v srpnu a skončí v listopadu.

Dotace pro obce pro bezbariérové přístupy

• Komu: v Jihomoravském kraji obce Ráječko na Blanensku a Strážnice na Hodonínsku

• Kolik: Ráječko: 1 739 145 korun, Strážnice: 1 129 274 korun

• Na co: bezbariérové přístupy

V obou obcích se lidé dočkají i venkovních bezbariérových úprav. „Opravíme chodník vedoucí od autobusové zastávky k obecnímu úřadu, tak aby se tam lidé na vozíku či matky s kočárky mohli snadněji pohybovat. Plánujeme to na příští rok,“ řekl starosta Ráječka Rajtšlégr.



Ve Strážnici vytvoří bezbariérovou trasu mezi nádražím a kulturním domem.



Úpravy z dotací vítá ředitel Ligy vozíčkářů Zdeněk Škaroupka. „Situace v malých obcích není dobrá. Obvykle nemají v rozpočtu peníze na to, aby s tím jejich představitelé něco udělali. Většinou mají prioritu úplně v jiných oblastech,“ podotkl Škaroupka.



Společně s dvěma obcemi na jižní Moravě dostalo dotaci na bezbariérové přístupy dalších pět obcí v České republice. „Jen těžko si dokážeme představit, jaké problémy musejí dennodenně zdolávat naši handicapovaní spoluobčané. Dotace pomohou vybudovat například plošiny u vstupů do obecních a městských úřadů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.



Vyjít vstříc handicapovaným nebo matkám s kočárky se snaží i v jiných obcích v Jihomoravském kraji. Zlepšení pohybu po městě se dočkali třeba obyvatelé Kyjova na Hodonínsku, kde před časem bezbariérově propojili trasu mezi hlavním nádražím a městskou knihovnou. „Na hlavní třídě jsme upravili chodníky a zastávky. V knihovně sídlí komunitní centrum, které využívají handicapovaní lidé, především slabozrací a nevidomí. Chtěli jsme jim usnadnit pohyb po frekventované trase,“ řekl mluvčí kyjovské radnice Filip Zdražil.