Koledy zpívaly na Blanensku stovky lidí. Skauti, důchodci i ochotníci

Blanensko /FOTO, VIDEO/ – Teplý čaj, poklidná předvánoční atmosféra. Žádný spěch. Koledy a setkání s přáteli. Necelá tisícovka lidí se ve středu v podvečer na Blanensku zapojila na devíti místech do projektu Deníku Česko zpívá koledy.

Pět koled a dvě vánoční písničky si lidé zazpívali už po sedmé. Před redakci Blanenského deníku Rovnost přišlo zhruba osmdesát lidí. Zpívali za doprovodu souboru Bacz Band. „Moc se nám tu líbilo. Přišla jsem s kamarádkou a dětmi. Byla tady fajn atmosféra a příští rok určitě přijdeme znovu,“ řekla jedna z příchozích Kateřina Kolářová.

Ve velkém pojali akci v nedaleké Lipůvce. Tam se místní sešli u vánočního stromu. „Přišla hromada lidí. Přidávali jsme šest písniček. Měli jsme dvě kytary a varhany. Všichni byli moc spokojení. Příjemná vánoční akce. Na pořádání se podílel Klub seniorů a myslím, že se to povedlo. Určitě to zopakujeme,“ hlásil ve středu před sedmou večer za organizátory Břetislav Svánovský.

Klepačovští zpívali stejně jako loni v centru Velan. S akcí pomáhali také klepačovští dobrovolní hasiči. „Přišlo asi padesát lidí. Podával se horký čaj. Prostranství bylo ozářené loučemi. Bylo to na pohodu,“ uvedl jeden z místních Vladimír Vaněk.

V Doubravici nad Svitavou dorazila k vánočnímu stromu stovka lidí. „Zrovna jsme dozpívali, ale nikdo zatím neodchází. Máme tady hodně sladkého občerstvení. Lidi stojí a vykládají si. Přidávali jsme ještě Tichou noc. Kdybychom měli ještě více textů, tak ve zpívání pokračujeme. Lidem se akce líbila,“ řekla s úsměvem za pořadatele Ilona Kouřilová.

Koledy rozezněly ve středu večer také prostranství u Křtinského zámku. Přišlo přibližně sedmdesát lidí. „Důchodci, skauti, lesníci a další obyvatelé Křtin. Bylo to příjemné,“ poznamenala Jana Šenková.

V Suchém se podobně jako v Lipůvce a Doubravici sešli místní u vánočního stromu. „Děti ze školy si nacvičily písničky a společně s padesáti místními koledníky si zazpívaly, poslechly si adventní příběh a zarecitovaly básničky. Za odměnu dostaly prskavky a hned si je zapálily,“ přiblížila atmosféru v Suchém Růžena Kolářová.

Na Masarykově náměstí v Boskovicích zpívalo koledy přes sto lidí společně s pěveckým kroužkem Pohodička Boskovice pod vedením Jany Kovářové a Ivany Staffové. Podobný počet lidí dorazil ve středu v podvečer i před kulturní dům v Adamově. Tam příchozí zpívali koledy společně s třicítkou členů Kroužku zpívání pro radost. K nim se připojilo třicet dětí ze základní školy. Ve Svitávce se stejně jako loni zpívalo v parku u obecního úřadu. Pod taktovkou členů Ochotnického divadla Svitávka. Přišlo asi padesát lidí. Příští rok si lidé na Blanensku zazpívají koledy s Deníkem už po sedmé. A to ve středu 12. prosince.

Česko zpívá koledy na Blanensku:

9 míst, 830 lidí

Blansko: Rožmitálova ulice, 80 lidí

Boskovice: Masarykovo náměstí, 150 lidí

Adamov: u kulturního domu, 130 lidí

Svitávka: v parku, 50 lidí

Klepačov: centrum Velan, 50 lidí

Doubravice: u vánočního stromu, 100 lidí

Křtiny: u zámku, 70 lidí

Suchý: u vánočního stromu, 50 lidí

Lipůvka: u vánočního stromu, 150 lidí

S důchodci hraje léta pro radost

Pravidelně každé úterý dopoledne rozezní kulturní dům v Adamově na Blanensku zpěv s hudbou. A také rozzáří úsměvy starších lidí. Kroužek zpívání pro radost se u pěkné písničky s varhanami, kytarou a dobrým vínem schází už čtrnáct let.



Adamovští důchodci se pravidelně zúčastňují projektu Deníku Česko zpívá koledy. Ani dnešní den nebude výjimkou. Jako vždy zahrají a zazpívají na prostranství před adamovským kulturním domem. „Koledy jsme poctivě trénovali. Den před vystoupením byla generálka a půjdeme na to. Osobně jsem vždycky před každým vystoupením hodně nervózní, protože nejsem žádný muzikant. Občas se něco nepovede, ale většinou to dobře dopadne,“ usmívá se pětasedmdesátiletý muž.I když se věkový průměr členů smíšeného sboru blíží k osmdesátce, zpívají všichni s velkou chutí a nadšením. „Je nás osmadvacet, ale naše řady pomalu řídnou. Mám obavy, aby to po nás někdo převzal. Mladší následovníci zatím nejsou na obzoru,“ říká vedoucí souboru, klávesista Jiří Burget.

Loni adamovským seniorům vystoupení pokazil déšť a rok předtím zase tuhý mráz. „Nápad se společným zpíváním koled na různých místech v republice se mi moc líbí. Je to milé. Koledy k tomuto období patří. Je to tady vždy fajn setkání. Letos se k nám připojí adamovští prvňáčci, tak to bude ještě veselejší. Děti jsou kouzelné. Všem lidem bych přál, aby byli šťastní a měli se rádi,“ dodává hudebník.

Letos kroužek zpívání pro radost čeká ještě vystoupení v adamovském domě s pečovatelskou službou. „Tam je to vždy příjemné. Takové domácí prostředí. Jsme si věkem blízcí a zpívání s muzicírováním je vždy na pohodu. Už se moc těšíme,“ uzavírá Burget.