Syn Michala Součka z Blanska je v deváté třídě na základní škole. Připravuje se na přijímací zkoušky na střední školu. V pondělí se po dvou měsících, kdy byla škola zavřená kvůli epidemii koronaviru, vrátí se spolužáky ze třídy opět do lavic.

Základní škola na náměstí 9. května v Boskovicích, ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petra Srstková

„Podle mě je to dobře. Bude mít větší motivaci se učit a taky bude v kolektivu. Kontakt se spolužáky je důležitý. Někomu ale vyhovuje více výuka doma. Je to na rozhodnutí rodičů. U mladších školáků jsou nyní, když jsou školy zavřené, rozdílné přístupy ve výuce. Srovnat se to bude muset v září,“ řekl Souček, který zároveň učí na jedné z blanenských škol.