Dětské hřiště nebo rodinný dům. Lidé mohou hlasovat o dřevěnou stavbu roku

Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) vedoucí ekonomického oddělení. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení. Nástup ihned nebo dle domluvy., Stabilní česká společnost podnikající ve čtyřech různých oborech (výroba desek plošných spojů, IT, zdravotnictví, poradenství) se sídlem v Boskovicích hledá do svého týmu vedoucího ekonomického oddělení., Rozumíte ekonomice a účetnictví? Chcete vést tým zkušených účetních? Hledáte společnost s důrazem na kvalitu, rychlost, čestnost, invenci, dialog a osobní přístup? Pokud jste si na tyto otázky odpověděl/a kladně, pak je tako pracovní nabídka přímo pro Vás!, Vaše NÁPLŇ PRÁCE bude: vedení účetního týmu a koordinace činnosti účtárny, zodpovědnost za ekonomické procesy ve firmě, tvorba ročních plánů, analýza finančních ukazatelů, reporting výsledků firmy, komunikace s managementem s cílem zvýšení produktivity., PŘEDPOKLADEM pro tuto práce je: ekonomické vzdělání, praxe v ekonomické oblasti na obdobné pozici, znalost účetnictví, daňových zákonů, legislativy, zkušenosti s vedením menšího týmu výhodou, samostatnost, přesnost, zodpovědnost, pečlivost., Naše NABÍDKA pro Vás: pružná pracovní doba, zázemí stabilní, silné společnosti s velkým potenciálem, zajímavé platové ohodnocení (30.000-50.000 Kč dle praxe a zkušeností), benefity (sick days, příspěvek na stravování a dojíždění, profesní vzdělávání, jazykové kurzy, aj.), firemní mateřská školka, dlouhodobá spolupráce., Strukturované životopisy s motivačním dopisem "Proč chci tuto práci dělat" posílejte na e-mail adresu: personalni@gatema.cz, Společnost Gatema a.s. si vyhrazuje právo vyhlásit nové výběrové řízení, pokud nebude vybrán vhodný kandidát., Zasláním svých údajů uvedených v životopise a motivačním dopise dáváte souhlas, aby společnost Gatema a.s., Průmyslová 2503/2, Boskovice, 680 01, zpracovala Vaše osobní údaje pro účely spolupráce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání písemnou formou.. Pracoviště: Gatema a. s., Průmyslová, č.p. 2503, 680 01 Boskovice. Informace: Marie Vidláková, +420 720 979 656.