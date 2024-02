Model chce zkusit se společníkem Janem Starým i ve srovnatelně velkém, dvacetitisícovém, Blansku. Podle Jana Starého podobné zastřešené místo s celoročním provozem pro rodiče s dětmi v Blansku a nejbližším okolí dlouhodobě chybí. I na to dvojice podnikatelů sází. Počítají s kapacitou kolem stovky lidí.

Ta je už několik let mimo provoz. Majitel budovy ČAD Blansko ji nyní pronajal společnosti Hopík SB. Jeden ze společníků, Tomáš Broum, už podobné centrum několik let provozuje ve Žďáru na Sázavou a má úspěch.

„Pocházím z Blanska a od rodiny i kamarádů jsem dlouho slýchal, že tady není větší zastřešený prostor pro rodiny s dětmi, kam lze vyrazit za zábavou. Místní jezdí do Brna. Prostory bývalého squashe jsou pro takový projekt jako dělané. Dostupnost je parádní. Blízko vlaku, autobusu i cyklostezky. Přímo u centra pak bude osm parkovacích míst, které dřív patřily ke squashi a budeme je mít pronajaté,“ upřesnil Starý.

rozloha přibližně 150 metrů čtverečních

labyrint s atrakcemi a výškou skoro šest metrů

a výškou skoro šest metrů trampolína, skluzavka , spider síť

, spider síť oddělený prostor pro nejmenší

dráha pro elektrická auta

Součástí budovy se stane kavárna, ze které dospělí uvidí na celý labyrint. Zábavní centrum je podle podnikatele Tomáše Brouma připravené jako velký dětský pokoj. Pro děti od jednoho do patnácti let.

„Výrobu atrakce už jsme zadali. Montovat by se měla v květnu. V dnešní době telefonů a počítačů je těžké od nich řadu dětí odtrhnout. Pro rodiče v Blansku nabídneme dobrou alternativu. Ve Žďáru funguje. Děti jsou tam v zábavním centru v pohybu delší dobu, rozvíjí se jim motorika a spojení jsou i dospělí,“ uvedl Broum. Náklady budou několik milionů korun.

Konkurovat zábavním možnostem v nedalekém Brně chtějí v Hopíku také cenami, podobně jako ve Žďáru. Dospělí mají vstup zdarma, platí jen za děti. Dopolední vstupné na necelé dvě hodiny má být sto deset korun. Za odpolední od půl dvanácté do půl šesté si příchozí připlatí necelých čtyřicet korun. Závěrečná hodina a půl, od půl šesté do sedmi večer, pak vyjde na sedmdesát korun.

„Chceme, aby vstupné bylo pro místní rodiče s dětmi dostupné a návštěvu Hopíku si mohli dovolit i několikrát za měsíc, ne jen třeba těsně po výplatě. Nabídneme také pronájem celé herny s kavárnou pro různé oslavy nebo akce,“ poznamenal Jan Starý.

Novou atrakci plánuje s dětmi navštívit například Michal Krška z Blanska. S dcerami a manželkou občas navštíví, hlavně za špatného počasí, dětské herny v Brně. Vadí mu ale vysoké vstupné.

„Je to palba. Tisícovka při takové návštěvě zmizne z peněženky a člověk ani nemrkne. Velké herny jsme v Brně proto navštívili kvůli drahému vstupu jen několikrát. Hledali jsme spíše menší. V Blansku je momentálně vyžití v tomto směru na nule. Jsem zvědavý, jak bude nová herna na místě bývalého squashe fungovat,“ zamýšlel se muž.

Sportcentrum Squash vybudoval v Blansku před lety podnikatel Vlastimil Chládek. V Nádražní ulici je zkolaudoval v roce 2001, uvnitř byly čtyři kurty. O šest let později objekt koupila společnost ČAD Blansko a hernu provozovala dalších jedenáct let. Uzavřela ji v roce 2018. Od té doby byla budova opuštěná až dosud.

„O squash byl stále menší a menší zájem. Návštěvnost upadala, až jsme hernu před šesti lety zavřeli. Byl tam také problém s poškozenou střechou, kterou teklo. Kurty jsme demontovali a zlikvidovali. Prostory jsme chtěli pronajmout. Jednali jsme s několika obchodníky, ale ztroskotalo to na špatném přístupu ohledně zásobování,“ řekl Deníku technický náměstek dopravní společnosti Tomáš Vykydal.

Dům zdraví? Příliš drahé

ČAD Blansko nechalo před epidemií koronaviru vypracovat studii, které v objektu počítala s ordinacemi lékařů. Jednalo se o projekt Dům zdraví. „Počítal s vestavbou jednoho patra, kde by byly ordinace lékařů. Jenže už tehdy byl odhad investice někde mezi patnácti až osmnácti miliony, to bylo opravdu hodně. Nakonec jsme do toho nešli,“ vysvětloval Vykydal.

V roce 2021 došlo na bývalém Sportcentru Squash k opravě střechy a na podzim loňského roku pak společnost začala jednat sdvojicí podnikatelů ze společnosti Hopík. V lednu pak podepsala pronájem prostor na dobu neurčitou.