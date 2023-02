Máme velkou radost. K dispozici jsou nové moderní budovy s bezvadným zázemím, jak pro dětské pacienty s doprovodem, tak pro nás, jako personál. Končí čtyřicetileté provizorium v prostorách u ostrovské základní školy.

Co klíčového se pro pacienty a zaměstanace nyní mění?

Vše se přesouvá pod jednu střechu blíž k Císařské jeskyni, kde při léčebném procesu tráví děti až tři hodiny denně. Znamená to velkou časovou úsporu, odpadnou neustálé přesuny. Na oběd do jídelny nebo na vyučování do školy. I maminky s malými dětmi dříve bydlely v jiném objektu než byla léčebná část. Teď máme všechno na jednom místě. To je obrovská výhoda.

Čtyřicetileté provizorium skončilo. V Ostrově u Macochy otevřeli dětskou léčebnu

Součástí vybavení ozdravovny jsou také bazén, sauna…

Je to skvělé. Nabídka našich služeb se tím rozšiřuje. Je tu bazén se slanou vodou i finská sauna. V budoucnu chceme vybudovat také vodoléčebnou a relaxační proceduru, takzvaný Kneippův chodník. Ten se skládá s bazénku se studenou a teplou vodou, kterými se zvolna prochází. Lépe se pak prokrví nohy, zlepší se metabolismus a krevní oběh.

Máte nyní k dispozici vyšší kapacitu lůžek pro léčbu dětí a jejich doprovod?

Pro nejmenší děti a jejich doprovod jsme dříve měli sedm pokojů v jedné budově. Nyní jich celkem můžeme nabídnout až jednadvacet. Každý pokoj má vlastní sprchu a toaletu. Je to velké plus, protože právě u nejmladší skupiny pacientů s doprovodem máme největší poptávku. Celková kapacita léčebny, co se týká pacientů, se ale příliš zvýšit nemůže, protože jsme limitování prostory Císařské jeskyně.