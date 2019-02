Blansko /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Na dětském oddělení Městské knihovny Blansko je živo a panuje velmi milá atmosféra. Stoly jsou plné různých odstřižků látek, krajek, stužek, knoflíků i pastelek. V den pololetních prázdnin si zaměstnanci knihovny pro zájemce připravili tvořivou dílnu s názvem Módní salón.

„Dílničku jsme vymysleli k výstavě Století módy. Napadlo nás, že když už máme módu v knihovně, mohlo by se téma odrazit i na práci s dětmi,“ říká Eva Mollová, která je v knihovně pověřená organizováním kulturních akcí.

Ve tvářích dětí i dospělých se zračí zaujetí pro tvůrčí činnost. Ač by se mohl někdo domnívat, že je to činnost, která zajímá spíše děvčata, mezi tvořivci se objevují i chlapci. Mnohé děti dokonce doprovodili tatínkové, kteří nezůstávají sedět opodál a do vyrábění se zapojují.

Děti mohou navrhovat různé vzory a barvy látek, pracují s textilními odstřižky a vytvářejí si originální panenku. Dostanou připravenou šablonu z lepenky, na niž lepí lepidlem nebo tavnou pistolí šaty z kousků látek. Svoje dílo dotvářejí pomocí knoflíků a stužek. Dále mohou navrhnout model postav mužů i žen nebo vytvořit 3D postavičku z kolíčků na prádlo.

„Moc se mi tu líbí. Vyrobila jsem si panenku, na kterou jsem nalepila krajky a vlasy,“ popisuje devítiletá Viktorka Hynarová z Blanska. Právě se věnuje další činnosti, a tou je navrhování modelu, který vykresluje pastelkami. Do knihovny přišla společně s tatínkem a bratrem.

„Místy mám pocit, že si akci nejvíce užívají dospělí,“ usmívá se Eva Mollová s tím, že s účastí je velmi spokojená. „Zatím dnes přišlo asi sto dětí a dospělých a kolem třetí hodiny očekáváme, že se dostaví další vlna. Jsem moc ráda, že za námi přišla také Eva Juračková a svou milou osobností přispěla k vytvoření příjemné atmosféry,“ dodává.

Vedoucí výtvarného oboru Základní umělecké školy Blansko Eva Juračková na workshopu působí jako rádce a pomocník. „Máme to vymyšleno tak, aby se zabavily všechny děti, od předškoláčků až třeba po dvanáctileté. Překvapilo mě, že nepřišli jen Blanenští, ale také lidé z blízkého i vzdáleného okolí. Jedna babička s vnoučaty sem dojela dokonce ze Zlína,“ pochvaluje si Juračková, která je zároveň autorkou nápadu uspořádat výstavu na téma módy.

Náměty módy se v knihovně odrazí ještě i na dílnách o jarních prázdninách. Textilní workshop povede ve středu 13. února výtvarnice Eva Klíčová. „Účastníkům uděláme fotografii, kterou si budou moci zpracovávat a přetvářet se na ní pomocí textilu a dalšího výtvarného materiálu. A takovou derniérou bude 6. března přednáška historika Libora Vykoupila z Masarykovy univerzity, který se specializuje na první republiku. Bude promítat první díl seriálu První republika a bude komentovat, co je tam špatně zejména v oblasti oblékání a chování,“ zve Mollová.



MARIE HASOŇOVÁ