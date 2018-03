Děti uzdravují i v jeskyních. Léčebně se speleoterapií postaví nový areál

Ostrov u Macochy – Astma, alergie, atopický ekzém nebo časté užívání antibiotik trápí spoustu dětí. Od začátku osmdesátých let minulého století nacházejí úlevu v Dětské léčebně se speleoterapií v Ostrově u Macochy na Blanensku. Jenže starý areál už nevyhovuje současným potřebám. Pro nemocné děti vyroste nový, stavět ho dělníci začnou nejdřív za dva roky.

O lepší prostředí pro své svěřence usiluje už čtyři roky primářka léčebny Jarmila Überhuberová. „Není tady škola ani kuchyně. Navíc přibývá pacientů do šesti let, které při pobytu doprovázejí rodiče. Nestačí nám kapacita,“ přiblížila potíže se starou budovou primářka.

Děti v týdnu chodí do školy v obci, pak na léčbu do jeskyně. O víkendu jezdí do bazénu, do blízkého lanového parku nebo třeba jezdit na koních.

Léčebna pro nemocné děti

∙ Stojí v Ostrově u Macochy od roku 1982.

∙ léčí se v ní děti od čtyř do osmnácti let, které trápí astma, ekzém, alergie nebo oslabená imunita.

∙ Ročně projde zařízením na šest set malých pacientů.

∙ V jeskyních tráví děti tři hodiny denně, půl času kondičním cvičením, půl pak na lehátkách

∙ Součástí léčebny je i výzkumné pracoviště.

Nový areál má vyrůst přímo u Císařské jeskyně, kde nemocné děti tráví i tři hodiny denně. Odpadlo by jim tak každodenní docházení. Škola a stravování přímo v léčebně omezí přístup bacilů k malým, chronicky nemocným pacientům. „Chtěli bychom také saunu, rehabilitační bazén, hřiště, lezeckou stěnu a snad i koně,“ řekla Überhuberová.

Zřizovatelem léčebny je Jihomoravský kraj. Jeho mluvčí Monika Brindzáková potvrdila, že výstavba nového zařízení je v plánu. „Děti by nemusely trávit čas v nevyhovujících provizorních podmínkách a lepší podmínky by měl i personál. Stavět se ale nezačne dřív než v roce 2020,“ uvedla mluvčí. Starý areál v Ostrově pak kraj zřejmě nabídne k případnému využití.

Zájem má například tamní radnice. „Původní areál bychom určitě využili. Mohlo by tam být zdravotní středisko nebo domov pro důchodce. Zatím ovšem není jisté, kdy a jestli vůbec nová léčebna vznikne,“ sdělil starosta městyse Ondřej Hudec.