Hluboká u Kunštátu /FOTOGALERIE/ - Připravit se, pozor, start,“ zavelí rázný hlas jednoho z organizátorů závodu v dětském slalomu. Sedmiletá Míša Jílková ze Svitávky se řítí s číslem třiatřicet na zádech ze sjezdovky dolů. Kličkuje mezi červenými a modrými tyčkami s praporky, které vymezují slalomovou dráhu. Jednu minula, nevadí, hlavně, že kopec sjela bez pádu.

„Jednu tyčku jsi vynechala a taky se ti trochu rozjely nohy, ale zvládla jsi to,“ chválí neteř její teta. Míša na lyžích nevyrostla. Lyžovat se naučila teprve tuto zimu přímo na sjezdovce v Hlubokém. Přesto už se vydala závodit. A kopec sjela s grácií profesionálky.

V lyžařském slalomu se malí i větší dětští lyžaři utkali v lyžařském areálu v Hluboké u Kunštátu už několikátý rok za sebou. V letošním ročníku soutěže se malí soutěžící nenechali odradit ani teplotou, která ve včerejším dopoledni klesla hluboko pod bod mrazu. V mezičase, kdy děti čekaly na svůj závadní sjezd, mrzly palce i uši. Přes nepřízeň počasí se tu vydalo závodit nad padesát dětí. V závodu ve slalomu se utkaly hned v několika věkových kategoriích. „Není vůbec důležité, za jak dlouho to děti sjedou. Pořádáme závod hlavně pro to, aby z toho děti měly zážitek a aby je to bavilo,“ prohlásila Eva Slavíčková z Lyžařského areálu Hluboké u Kunštátu.

„Jedu, jedu! Hop, hop! Dobrý!“ Pořadatelé závodu, kteří kontrolovali hladký průběh závodu pod sjezdovkou, se museli zahřívat při povzbuzování teplým čajem. Přesto jim nemizel úsměv z tváří a dětským lyžařům dodávali odvahu dál.

„Jednu chvilku to vypadalo, že spadneš, ale zvládla jsi to, super!“ Modrá lyžařská kombinéz a šestiletá prvňačky Emy Halasové se mezi slalomovými tyčemi jen míhala. Není divu, Ema je na sjezdovkách jako doma. Poprvé na lyžích stála už ve třech letech.

Kdo z malých závodníků dojel nejrychleji, není vůbec důležité. Hlavně, že se kopce nezalekli, lyžovali s úsměvem a sladkou pozornost si nakonec domů odnesli všichni.