Samozřejmě a není jich zrovna málo, což je velmi alarmující. V současnosti se běžně setkáváme s dětmi, které váží ve dvanácti třinácti letech sto deset i sto dvacet kilogramů. Kolem patnáctého roku nejsou výjimkou ani hmotnosti kolem sto padesáti kilogramů a víc. Zastoupení obezity je u nás i v takto raném věku čím dal vyšší. Do léčebny k nám přijíždějí děti, které už užívají léky na cukrovku ve dvanácti letech, píchají si inzulin. S tím jsme se v minulosti setkávali velmi zřídka. Kolegové mají v ordinacích dospívající, co berou léky na vysoký krevní tlak. Dřív se možná říkalo, až budu starý, vezmu si tabletku na nějaký neduh. Realita je dnes úplně někde jinde.

Předpokládám, že to s sebou do budoucna přináší strašák v podobně značných zdravotních komplikací?

Po roce 2016 se mělo za to, že se u dětí nárůst obezity stabilizoval. Jenže přišla koronavirová epidemie a zahýbala s tím špatným směrem. Došlo opravdu k velkému navýšení jejich počtu. Podle údajů z posledního velkého průzkumu bylo obézních přes šestnáct procent dětí. S nadváhou pak mělo potíže dalších bezmála deset procent. Pro srovnání, údaje ze začátku devadesátých let uváděly sedm procent dětí s nadváhou a tři procenta s obezitou. To je obrovský skok nahoru a zároveň velký problém.

A rodiče?

Tohle všechno by si měli uvědomit, jaká zdravotní rizika jsou s obezitou jejich dětí spojená, vzít za to zodpovědnost a co nejdříve s tím něco dělat. Lékaři vědí, co tato onemocnění dokážou. Pro rodiče to není jednoduché vstřebat, ale někteří to berou na lehkou váhu a pak jsou nešťastní. Mluvíme o zcela zásadní změně nastavení způsobu života celé rodiny, snaze něco změnit. Je to běh na dlouhou trať. Nejde o to, aby děti hladověly, ale ubraly množství energeticky bohatých potravin a přidaly pohyb. Je to o příjmu, výdeji energie a vyváženém zdravém životním stylu s dostatkem pohybu. Trend je ale nyní takový, že obezita se nám zejména u chlapců prolíná čím dál tím víc do mladších ročníků. Velké zastoupení má mezi hochy od devíti do jedenácti let. Rodiče to omlouvají a často slýcháme, on je ještě malý, z toho vyroste. Nevěří, že je něco špatně.

Setkáváte se s výmluvami, že něco nejde změnit?

Běžně, kolikrát ale neznáme celou pravdu. Někdy jsou v rodině problémy, rodiče jsou rozvedení a snaží se to kompenzovat tím, že děti zahrnují blahobytem. Další tvrdí, že musí hodně pracovat, na děti a pohyb nemají čas. Často jsou to ale jen výmluvy, zdraví je přece to nejcennější, co člověk má. A obzvlášť u dětí. Důležité je také to, v jakém prostředí děti žijí a jejich okolí. Co mají za kamarády a jaký pohyb. Je rozdíl třeba v nabízených aktivitách na vesnici a ve městech, na druhou stranu také záleží na finančních možnostech rodičů. Některé děti nejsou zvyklé se hýbat a lítat po venku, dřív to přitom byla naprosto běžná věc. Řada rodičů má o ně ale také strach, pouštět je někam bez dozoru. Osobně si myslím, že všechno jde, když se chce. Jsme tady od toho, abychom pomohli. Zásadní je v této problematice ale za mě právě rodina a její fungování.

Za svou dlouholetou praxi máte určitě srovnání…

To víte že, ano. A nemusíme chodit zase tak daleko. Ještě třeba v devadesátých letech u nás byla situace úplně jiná, životní styl a možnosti byly jiné. Teď je člověk na letišti v Praze a vidí značné množství obézních Čechů. Je to smutný pohled. Volné oblečení, aby je to neškrtilo. Pak přeletí třeba do Amsterdamu a tam je to úplně jiné. Myslím si, že naše společnost má zaděláno na velký problém.

Myslíte si, že dnešní rodiče jsou více benevolentní než dřív, kdy byla výchova dětí tvrdší?

V řadě případů ano. Dělají, co děti chtějí a nevymezují jim přísnější mantinely. Doba se také změnila, obchody jsou plné, lidé mají peníze, jiné možnosti, děti větší kapesné. Na to samozřejmě slyší potravinářské firmy, které chrlí obrovské množství nezdravých potravin a masivně investují do reklamy. Je pak těžké tomu odolat. Dítě jde ze školy, koupí si brambůrky, zalije to energetickým nápojem, někam sedne a dívá se do mobilu. Pohyb nula. Často slyším, že doma není čas vařit a spláchne se to nějakým fast foodem.

Jak je těžké s dětmi s obezitou a potažmo jejich rodiči pracovat?

Musíme velmi opatrně, abychom je hned nezranili a oni se nezapřeli. Kontakt je potřeba navázat pozvolna. Je to sisyfovská práce. Valíme před sebou do kopce těžký kámen, který může kdykoliv sklouznout zase zpátky dolů. Na děti se nemůžeme zlobit, když selžou. Jejich chování, které musí změnit v první řadě, totiž ovlivňuje spousta faktorů. První, co v ordinaci radím, je ať zkusí přestat pít sladké nápoje. Nahradit je vodou nebo slabými ovocnými čaji. To udělá ze startu opravdu hodně a kila letí dolů neuvěřitelně. Důležité je, aby děti snídaly, nejpozději jedly o první přestávce ve škole. To je základ, jinak se to s nimi celý den vleče a pak se dojídají čímkoliv a hlavně večer. Což je špatně.

Co zmiňované energetické nápoje, kterou jsou u dětí a teenagerů velmi populární?

To je kapitola sama pro sebe. Jsou velmi nebezpečné, obsahují hodně kofeinu. Některé nápoje v sobě obrazně obsahují dva šálky silné kávy. Přitom jsou velmi levné a tím pádem dostupné. Navíc jsou v módě, děti se hecují, kdo jich vypije víc, jak často a podobně. V parlamentu jsme se snažili o to, aby byl jejich prodej zakázán dětem do patnácti let. Teď tam budeme mít kulatý stůl, kde se bude řešit obezita a duševní zdraví. U dospívajících dětí se v souvislosti s touto problematikou objevuje hodně poruch. Působí na ně stres, úzkost, mají sklony k sebepoškozování. Neumějí se v těchto tíživých stavech samy orientovat, psychologů a odborníků, kteří jim mohou pomoci, je málo. Situace není v tomto směru vůbec dobrá.

Velkým tématem jsou v této věkové skupině také mobilní telefony a sociální sítě, na kterých tráví děti neuvěřitelné množství času…

Je to tak. Kolikrát člověk žasne, co jsou tam lidé schopni prezentovat za nesmysly a jaké mají děti vzory. Spousta těchto internetových rádoby hvězd si zakládá na tom, že jsou enormně obézní a děti je kopírují. Když je někdo tak slavný a známý a je tlustý, proč bych měl být já jiný? Co pak tyto osoby mají za zdravotní problémy, už ale nikdo nevnímá. Je to velmi smutné a po epidemii koronaviru to všechno ještě nebralo na intenzitě. Spousta dětí neměla žádný režim, válely se doma. Tam plná lednička, rodiče. Lidé stres doslova zajídali, bez pohybu. Některé děti tomu navykly a nedostaly se z toho dodnes.

Přibližte, jak s dětmi s obezitou pracujete v léčebně ve Křetíně?

Když přijedou na turnus, stanoví se jim po prohlídce lékařem individuální plán. Stravování, pohybové aktivity, intervence psychologa. Děti se potřebují také zorientovat v základní pojmech spojených se stravováním a zdravou výživou. Co jsou to sacharidy, bílkoviny, jak se tělo chová při nadměrném příjmu energie a malém výdeji. Snažíme se o zábavnou formu propojenou s moderními technologiemi. To samé platí u pohybových aktivit. Někdo rád v terénu hledá kešky, někomu vyhovuje víc rychlá chůze než běh a obyčejná koloběžka místo kola. Děti u pohybu používají například krokoměry nebo chytré hodinky. Nechceme, aby to bylo jen o suchém cvičení. Na odpoledne si mohou vybrat pohybovou aktivitu která jim vyhovuje a sbírají body. Cílem je, aby si po návratu domů z toho všeho co nejvíce přivezly s sebou a změnily svůj způsob života a nezdravé návyky. Velmi nám pomáhá i psycholog a nutriční poradkyně. Děti se například učí, jak si doma samy připravit zdravou a přitom chutnou svačinu.

Rodiče se do ozdravného pobytu zapojují aktivně také?

Máme pravidelná sezení při nedělních návštěvách. Snažíme se jim předat co nejvíce informací a materiálů, abychom jim a jejich dětem pomohli. V letošním roce jsme zavedli také on-line debaty ve všední dny, kde s nimi pobyt dětí v léčebně konzultujeme. Tady ale musím přiznat, že z velkého počtu rodičů se zatím připojilo jen minimum. My něco nastartujeme, ale pak je to víceméně na nich.