Reportáž: Děti lyžařský kurs baví a rodiče si odpočinou

Olešnice /FOTOGALERIE/ – Je čtvrtek dopoledne a na sjezdovku ve ski areálu v Olešnici na Blanensku se snáší sněhové vločky. „Tady sněží a všude v okolí prší,“ říká správce areálu Jiří Kotlán. Přesto na svazu leží hlavně technický sníh. Dětem ze Základní školy ze Sloupu to vůbec nevadí. Již od pondělí se v Olešnici učí lyžovat. „Přespáváme v hotelu na náměstí. Doporučila bych to každé škole,“ pochvaluje si učitelka Lucie Zítková.

Děti ze základní školy ve Sloupu vyrazili na lyžařský kurz do ski areálu v Olešnici. Škola jezdí do areálu vyráží každoročně.Foto: Deník / Kubík Adam

Naráží na to, že většina škol na Blanensku se z kurzů denně vrací domů. „Pro nás by to byly každý den dvě hodiny v autobusu. Je lepší, když děti stráví ušetřený čas na sjezdovce. A odpočinou si i rodiče,“ doplňuje další vyučující Pavel Borek.



Pětačtyřicet školáků z prvního stupně je rozdělených do čtyř oddílů. V prvním lyžují nejzkušenější, ve čtvrtém začátečníci. „Nezkušení jezdí na malém svahu. V pondělí stála většina z nich na lyžích poprvé. Dnes už jsou všichni schopní svah sjet,“ chválí Borek své svěřence.

Žáci jsou připravení a řadí se do skupinek. „Lyžuji od pěti let. Jsem v prvním družstvu a učitele nám dost pomáhají. Je to tady skvělé,“ hlásí nadšeně Karolína ze čtvrté třídy.



Svah sjíždí děti v elegantních obloucích. Někteří z nich se od začátku týdne zlepšili a postoupili do zkušenější skupiny. „Byla jsem ve dvojce a teď už jsem v jedničce. Nešlo mi ježdění pozadu. To už zvládám,“ usmívá se třeťačka Veronika.



Malé lyžaře čeká poslední půlhodina kurzu. Pak zamíří na oběd a odjedou za rodiči. „Určitě sem přijedeme zase,“ křičí sborově a řítí se vstříc závěrečnému sjezdu.



Ve všední dny je olešnický areál otevřený od devíti hodin ráno do devíti večer. O víkendu otevírá již v osm ráno. Cena za jízdu činí čtrnáct korun. Návštěvníci tam najdou velký vlek s kotvou, pomu i dětské vleky. Na místě stojí hospoda s občerstvením a půjčovna vybavení.