Detektory u hradu našly střely husitů i mince

Blanensko, Vyškovsko /FOTOGALERIE/ – Sbírky regionálních muzeí rozšiřuje archeologický průzkum i náhodní nálezci. Nové objevy z loňského roku představili na přednášce v Muzeu regionu Boskovicka.

Sekery, dýky, mince, šperky nebo munici. Loni archeologové s pomocí amatérských hledačů s detektory kovu pátrali ve třech lokalitách. „Na Baště na Hradním kopci v Boskovicích, kde se podařilo získat doklady o husitském obléhání hradu. Patří k nim různá munice, železné hroty do kuší, olověné projektily a železné kule do houfnic a tarasnic,“ přiblížila nálezy z první lokality archeoložka boskovického muzea Zuzana Jarůšková.



Další důkazy osídlení našli na Malém Chlumu u Krhova. Hradisko z pozdní doby bronzové a doby halštatské. „Tady k nejzajímavějším nálezům patří bronzová spona,“ uvedla Jarůšková. Pak se archeologové s nadšenci s detektory vypravili na kopec Zlatník, který leží naproti boskovickému hradu. Ten je známý takzvaným Boskovickým pokladem. Džbán se stříbrnými mincemi z dob třicetileté války ležel ukrytý v zemi do roku 2010. „Tady jsme nic výrazného nenašli,“ konstatovala archeoložka boskovického muzea.

Jedním z nadšenců, který už několik let s detektorem prochází krajinou, je i Jakub Rozsýval z Letovic. „Je to můj koníček. Adrenalin to je, jen když se povede něco pořádného najít, což je málokdy. Jinak je to spíše jako rybaření. Jen se u toho chodí. O historii jsem se začal zajímat až později. Abych věděl, co jsem vlastně našel,“ řekl novodobý hledač pokladů.



Sbírky muzea obohatily i náhodné nálezy. „Mezi nimi bronzové závěsky, bronzové a železné sekery, dýka s nýty, keltská stříbrná mince s koníčkem,“ vyjmenovala některé z nich Jarůšková. Hodně vypovídají o markomanských válkách, kdy se přes Malou Hanou přehnaly hordy Římanů a Germánů. Pohled na počátky osídlení by mohla změnit například sekera, kterou našel náhodou muž z Jedovnic. „Je z pozdní doby kamenné. To je na Drahanské vrchovině velmi neobvyklé,“ prozradila archeoložka.



Na podzim loňského roku našli archeologové při kopání vodovodní přípojky u kostela svatého Martina v Blansku zbytky osídlení a zlomky keramiky. „Po umytí artefaktů nás zarazilo, že jsou mezi nimi i kousky z první poloviny jedenáctého století,“ komentoval nález, který posunul dějiny města o sto let zpátky, archeolog Miroslav Dejmal z obecně prospěšné společnosti Archaia Brno, která vykopávky zajišťuje. V blanenském muzeu ho zatím návštěvníci nenajdou. K vidění je zde keramický džbánek se zachovaným jedním ouškem ze starší doby bronzové. „Ten loni objevili při průzkumu jedné z malých jeskyní poblíž Ostrova u Macochy amatérští speleologové,“ uvedl archeolog Marek Novák.



Novinky přibyly i ve vyškovském muzeu. Mezi nejcennější patří dva bronzové nánožníky a bronzový ingot ze starší doby železné. „Pochází z lesa poblíž obce Podomí,“ prozradila archeoložka Muzea Vyškovska Klára Rybářová.