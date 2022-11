Klíčovým podle něj bude také zajištění chodu městských budov. „U nich se budeme postupně snažit snížit náklady na provoz. Pracujeme se dvěma variantami rozpočtu. Jedna z nich počítá s novou městskou knihovnou. V tuto chvíli ale není jasné, zda se nám podaří získat dotaci z ministerstva kultury a příští rok se pustit do stavby,“ dodal

Náklady na stavbu knihovny před časem odhadoval na více než sto milionů korun. Aktuální cena však bude zřejmě už někde jinde. Projekt od počátku provází připomínky ze strany místních obyvatel. Letos nechala radnice původní projekt přepracovat za 1,3 milionu korun.

V návrhu rozpočtu na příští rok Boskovičtí počítají s opravou kanalizace v městské nemocnici, která je dlouhodobě ve velmi špatném stavu, plus s další etapou opravy tamní služebny městské policie. Do rozpočtu podle všeho zařadí také projekt opravy ulice Na Skalce.

Nejasno je pak ohledně Střediska volného času, kde se čeká na výsledky průzkumu stavu budovy. „Jednou z prioritních věcí je také zpracování generelu areálu Červené zahrady. Chceme mít něco v ruce, abychom se mohli v této lokalitě posunout dál,“ sdělila starostka Jana Syrovátková.

V Červené zahradě chce město postavit sportovní halu. Předtím o ní uvažovalo i na jiných místech. Všechny dosavadní projekty však zatím ztroskotaly. „Jsem zastáncem propracovaného projektu, který pojme komplexně celý areál Červené zahrady. Ne jen samotnou halu. Prostě žádná rychlokvaška. Je to něco, co tu bude stát desítky let. Rád bych, aby to nebylo zaměřené jen na několik sportů, ale aby tam našlo vyžití co největší spektrum lidí. To samé platí o sportovní hale,“ řekl nedávno Deníku jeden z místních Patrik Plhoň.

Příští rok se naopak v boskovickém rozpočtu nepočítá s výstavbou nové okružní křižovatky u pošty za více než padesát milionů korun. Velké připomínky k ní měli obyvatelé okolních ulic a také památkáři. Začít stavět se měla ještě letos. „Neočekávám, že bychom na tento projekt dostali příští rok stavební povolení,“ potvrdila starostka Syrovátková.

U ledu zdá se zůstane také projekt obnovy parku u Zámeckého skleníku. S náklady bezmála sedmdesát milionů korun je aktuálně mimo možnosti města. „Museli bychom na něj získat takovou dotaci, která by pokryla prakticky celou obnovu,“ řekl místostarosta Holík.

Na část projektů mohou Boskovičtí využít úvěr 120 milionů, který si před časem výhodně sjednali. Je ale pouze na investice a musí jej vyčerpat do konce příštího roku. Více než padesát milionů ještě letos použijí na modernizace městské čistírny odpadních vod. Ta ve finále vyjde na více než sto milionů. Z úvěru pokryjí příští rok také další etapu rekonstrukce služebny strážníků.

„Od majetkového odboru jsme si vyžádali analýzu stavu městských budov. Tady máme vnitřní dluh na udržovacích pracích,“ připustila starostka Syrovátková.