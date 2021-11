/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ještě na podzim míjeli Boskovičtí v ulici Dukelská ruiny kdysi vyhlášeného hotelu Velen a tamní diskotéky. Jejich demolice v areálu Červené zahrady začala v polovině září a dnes je tam už holá pláň. Na vedlejším pozemku leží obří hromada nadrcené stavební suti, která zanedlouho také zmizí. Práce mají skončit do 20. prosince a bourání přijde městský rozpočet na zhruba 2,7 milionu korun s daní. „Na místě, kde jsou nyní rozdrcené zbytky stavebního materiálu, plánujeme na jaře udělat provizorní plochu pro skateboardisty. Už tam mají složené překážky, které se nám vrátily z blanenského skateparku,“ řekl v pátek Deníku boskovický místostarosta Petr Malach.

Demolice boskovického Velenu? Místo zchátralého hotelu je už holá plocha. | Video: Deník/Jan Charvát

Boskovičtí počítají z vyasfaltováním plochy o velikosti zhruba třicet krát dvacet metrů. Náklady město odhaduje zhruba na dvě stě tisíc korun. Zároveň připravuje projekt nového skateparku v sousedství westernového městečka. „S jeho zástupci budeme jednat o možném prodeji nebo směně části pozemků, které bychom využili na budování nového skateparku. Pokud bychom se dohodli a administrativě by se to neprotáhlo, je možné, že se rovnou pustíme do stavby nového sportoviště. S tím, že by mohlo být příští rok do léta hotové. Pokud by to ale bylo na déle, upravíme provizorně do výstavby nového skateparku plochu vedle zbouraného hotelu Velen,“ dodal Malach.