Dodala, že se průběžně demontuje také vnější obložení budovy. Zhotovitel má s dotčenými správci také dohodnuté termíny k provedení nezbytných přeložek inženýrských sítí, bez kterých nelze zahájit demolici objektu. „Hotové už jsou také výkopové práce týkající se zaslepení přípojky plynu. Demolici i stavbu nového bazénu zajišťuje sdružení společností „IMOS + STAEG – Výstavba bazénu Blansko“. To nový krytý bazén, jehož provoz by se měl spustit v srpnu 2026, buduje v režimu Design and Build,“ sdělila mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Podle blanenského starosty Jiřího Crhy nákladný projekt podpoří Národní sportovní agentura. Do Blanska má poslat pořádný balík, přes dvaadevadesát milionů korun. „Udělali jsme maximum pro to, abychom uspěli, a jsem rád, že se to v konkurenci několika desítek projektů podařilo. Podle mých informací je Blansko jedním ze šesti projektů, které od Národní sportovní agentury (NSA) získaly podporu. Navíc jde o dotaci ve výši přes 92 milionů korun, což je více, než bylo maximum přidělované v předchozí výzvě,“ uvedl Crha.

Celková částka zakázky je 321 milionů korun bez daně. Samotná výstavba krytého bazénu má přijít na 264 milionů. Další miliony pak stojí projektová příprava, demolice původních lázní, likvidaci vytěžených materiálů, úpravy exteriérů nebo přeložky inženýrských sítí. Souběžně s tímto nákladným projektem se Blansko chce pustit také do budování rotační jednotky v Nemocnici Blansko. „Nechceme rozhazovat, budeme se chovat hospodárně, současně ale nechceme, aby výstavba bazénu a vybudování rotační jednotky Nemocnice Blansko, na kterou se nyní soutěží zhotovitel, ochromily investice ve městě. Peníze na výstavbu lázní máme zajištěné, nevylučuji ale, že si vezmeme nějaký menší úvěr, abychom měli dostatek na financování dalších investičních akcí. Každopádně díky dotaci z NSA by to byla jen nějaká menší částka,“ doplnil starosta Jiří Crha.

Blanenské lázně se začaly stavět v roce 1971. Jejich součástí bylo bylo vodoléčebné oddělení, kde pracovníci Ústavu národního zdraví poskytovali odborné služby při koupelích, skotskými střiky nebo masážemi podle doporučení lékaře. Pro aktivní sportovce byla k dispozici posilovna a také sauna. „Krytý bazén se v Blansku s velkou slávou otevíral 15. října 1976. Budoval se v takzvané akci Zet, když na stavbě pomáhala brigádnicky ve velkém veřejnost včetně žáků, studentů a učňů," vrátil se do minulosti znalec blanenské historie Pavel Svoboda.