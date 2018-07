Delší cyklostezka v Blansku: okruh kolem Sportovního ostrova hotov, hlásí město

Blansko /FOTOGALERIE, INFOGRAFIKA/ – Páchnoucí toalety, zchátralá čekárna a desítky let stará nezastřešená nástupiště. Ostuda. Pro místní i turisty, kteří z blanenského autobusového nádraží vyráželi dál do světoznámého Moravského krasu. To už je nyní historií. Dělníci dokončili stavbu nového terminálu, který vznikl na ploše původního nádraží. Slavnostní otevření je na programu v pátek.