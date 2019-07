„Příští týden má stavební firma opravený most předávat. Z toho původního zbyly jen základy. Nyní je na něm nová mostovka. Rekonstrukce stála kolem tří milionů korun,“ uvedl místostarosta Velkých Opatovic Jaroslav Bárta.

Životnost nového mostu je odhadována na padesát až osmdesát let. Zchátralou stavbu muselo město částečně uzavřít, protože se propadla část vozovky. „Po převzetí stavby se ještě dodělá dopravní značení a upraví okolí mostu,“ dodal Bárta.

Do rozsáhlé opravy silničního mostu se chtějí pustit také v sousedních Letovicích. Tam je ve špatném stavu most v ulici Halasova. Přes něj vede cesta do letovické místní části Lhota. Také tam se před časem nad mostem propadla část chodníku. „Základy mostu podemílá voda z přívalových dešťů. Celkově je ve špatném stavu a chceme ho opravit,“ řekl letovický starosta Petr Novotný.

Dodal, že žádné dopravní omezení kvůli stavu mostu není v současnosti zatím nutné. Letovičtí začnou na opravu připravovat projekt. Podle odhadů by rekonstrukce měla stát kolem pěti milionů korun. Do práce se mají dělníci pustit příští rok. „Na podobné opravy má stát vypsat dotace. Pokud ne, most opravíme z vlastních zdrojů,“ dodal Novotný.