„Střecha bazénu je podle statika v havarijním stavu. Hrozil její propad, což se například v zimě při zatížení sněhem mohlo klidně stát. Do demolice starých lázní jsme chtěli provoz bazénu udržet. Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Je těžké z toho někoho obviňovat, jde přece o téměř padesát let starou budovu. Že je ve špatném stavu se vědělo léta,“ uvedl na úterním jednání zastupitelstva blanenský starosta Jiří Crha.

Přednost před nákladnou a nejistou opravou střechy tak dostalo urychlení přípravy projektu na výstavbu nových lázní s wellnesem za 330 milionů. „Hlasovali jsme o dvou variantách. Buď lázně na několik měsíců zavřít a nechat střechu opravit. Odhad rozpětí nákladů bylo od pěti do patnácti milionů. Provoz by se o dva, možná tři roky prodloužil. I tak by se ale muselo do budovy v řádech milionů dál investovat. Nebo nechat lázně už zavřené a maximálně urychlit projekt nových lázní. Pro tuto variantu jsme se nakonec rozhodli,“ dodal Crha.

S demolicí starých lázní by se tak podle něj mohlo začít příští rok a v roce 2023 se stavbou nových. Ta má trvat až dva roky. „Stav budovy lázní byl rok od roku horší. Havarijní situace jsme řešili prakticky každou sezonu. Protože město před časem rozhodlo o výstavbě nových lázní, nebyl cíl udělat novou vanu nebo střechu. Do bazénu se investovaly menší částky a prováděly lokální opravy. V této chvíli už však nejde zachovat bezpečnost provozu jen lokálními opravami,“ dodal za provozovatele lázní jednatel městské společnosti Služby Blansko Zdeněk Grünwald.

Start letošní sezony začátkem září oddálily práce na střeše bazénu. Přitom ještě minulý týden to podle Grünwalda vypadalo, že se koncem září v blanenském bazénu plavat bude. Stejně jako celý příští rok. Než statik odhalil vážné poškození střechy.

Kromě plaveckého oddílu, kde trénuje přes sto dětí, blanenský bazén hojně k výuce využívaly také základní školy. „Pro školy to bude určitě velká čára přes rozpočet. S plaveckými kurzy počítaly. Do Blanska jich včetně školek jezdí kolem třiceti. Více než patnáct set dětí. Zavření lázní je čerstvá informace, se školami budou zástupci města určitě jednat. Část výuky se dá s menším počtem dětí zvládnout v rehabilitačním bazénku, který zůstává v provozu,“ řekla Deníku Simona Petres z Plavecké školy Blansko.

Dodala, že je v kontaktu také ze sloupskou základní školou, která má ve svém areálu opravený menší krytý bazén. „Pro mě je to nová informace. Z Blanska mi ještě žádná zpráva o zavření bazénu nedorazila. Plavecké kurzy se kvůli opravám střechy posouvaly ze září na začátek října. Počítali jsme s nimi. Jestli budou naši žáci jezdit plavat někam jinam? Na to neumím v tuto chvíli odpovědět. Nevím, jestli se podaří zajistit případně volná místa v okolních bazénech, kolik by stála doprava a jak by to bylo časově náročné. Nic z toho jsme zatím nezjišťovali,“ řekl ve středu odpoledne ředitel Základní školy Adamov Stanislav Tůma.

Velké komplikace kvůli předčasnému zavření lázní, respektive jejich neotevření, mají nyní také v oddíle blanenských plavců. V něm trénují i mladé reprezentační naděje. „Někdo přestoupil do Brna, další řeší hostování. Část dětí jezdí na dvě dráhy do Boskovic. Jinde je už plno. Dlouhodobě je to nemožné udržet. Připadne mi, že lázně a plavecký oddíl teď prostě hodili přes palubu,“ řekla ještě před jednáním zastupitelstva vedoucí plaveckého oddílu ASK Blansko Dagmar Kuncová.

Její kolega Michal Špaček apeloval na vedení města i v otázce rozšíření provozní doby venkovního akvaparku, kde mohou závodní plavci také trénovat. „Byl bych rád, kdyby se město zasadilo o to, aby letní sezona začala na venkovním koupališti dřív. A my nemuseli jezdit do července jinam na bazény, když od května je venku už relativně teplo. A otevírací dobu protáhnout do září. Když už to s krytým bazénem takto dopadlo, žádáme město, aby výstavbu nových lázní urychlilo,“ dodal Špaček.

Blanenský místostarosta František Hasoň reagoval s tím, že město se bude snažit blanenský plavecký oddíl podpořit a stejně jako při epidemii koronaviru jeho tréninky v bazénech v okolí dotovat.