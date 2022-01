„Dědovi bylo tehdy jednadvacet let. Předtím krátce pracoval u Bati jako pletař punčoch, pak jako pomocný dělník. Vystřídal také několik úřednických zaměstnání. Při nuceném nasazení vykonával těžké manuální práce ve velmi drsných podmínkách. Na stavbě silnic, přístavního mola nebo třeba při budování ponorkové základny,“ říká Svobodův vnuk Radim Kratochvíl z Adamova na Blanensku.

Dědovu cestu a válečné útrapy popsané v deníku začal podrobněji studovat a mapovat až v dospělosti. Vzpomínky a dokumenty z jeho pozůstalosti pak před časem poskytl do projektu Česko-norská memorabilia, který je podporován z Norských fondů. V něm se odborníci Univerzity Karlovy a univerzity v norském Trondheimu zaměřují na osudy nuceně nasazených Čechů v Norsku za druhé světové války.

Pro nacisty stavěli silnice a opevnění. V Norsku nasadili dělníky z jihu Moravy

Kratochvíl si podle svých slov nedokáže představit, že by něco podobného ve stejném věku musel také podstoupit. „I po letech na mě dědův příběh působí velmi silně. Ve spojitosti s válkou se nejvíce mluví o vojenských operacích, koncentračních táborech, o smrti. Nucené práce ale zůstávají trochu v pozadí, přitom na ně bylo posláno velké množství lidí. Doba, ve které lidé tehdy žili, musela být šílená. Tíseň, strach, represe. Nacisté ovládali veškeré dění na našem území a jejich moc sahala naprosto do všech sfér života. Nebylo úniku,“ dodává muž.

Putování jeho dědy do nejsevernější části Norska začalo na podzim roku 1942 a trvalo bezmála tři měsíce. Plavbu lodí po moři mohl kdykoliv ukončit nálet spojenců. „V norském Trondheimu, kde děda čekal na transport do Narviku, pracoval na stavbě ponorkové základny Dora I,“ zmínil jednu z řady zajímavostí Kratochvíl.

Bunkr tehdy představoval největší německou stavbu v Norsku. Pojal šestnáct ponorek a měl velice složitou konstrukci, která zasahovala do mořského dna. Při její stavbě bylo potřeba zajistit obrovské množství betonu. Po dalších týdnech se Svoboda dostal ještě více na sever do oblasti Nordreisa, kde pracoval do léta 1943. „Po přesunu přes Altu se pak v lokalitě Okselv podílel na rozšíření silnice E6, která vede celým Norskem a funguje dodnes. Ve vzpomínkách zaznamenal, že v tamních fjordech s kamarády také viděli obří bitevní loď Tirpitz,“ dodává Svobodův vnuk. Chloubě německé flotily se tehdy říkalo královna Severu a ve své době byla největší bitevní lodí na světě.

Ze zápisků ve Svobodově deníku je zřejmé, že nuceně nasazení dělníci se museli v nehostinné krajině denně vypořádat kromě tvrdé práce také s řadou dalších útrap. Kromě letních rojů komárů a následné zimy, je trápil také nedostatek jídla. Jednou v nouzi dělníky zachránilo sobí maso tajně zakoupené od sámských pastevců.

Návrat domů

Do Protektorátu se Oldřich Svoboda vrátil začátkem roku 1944 na dovolenou. Tady už na něj čekal kromě jeho milé Anežky i osmiměsíční syn. „O tom, že je babička těhotná, podle mě děda před odjezdem na nucené práce nevěděl. Píše jen, že se o narození syna Oldřicha dozvěděl z babiččina dopisu. Jak se vrátil na dovolenou, napřed onemocněl a ležel se záškrtem v nemocnici, hned pak měli svatbu ve Křtinách. Zpět do Norska se už nevrátil. Když jel opět na sever, tak se jeho stav cestou zhoršil. Poslali ho ze severního Německa zpět do Berlína k lékaři. Sklenicí sádla se mu podařilo uplatit úřednici, která mu prodloužila dovolenku a vrátil se domů. Od května 1944 až do konce války se i s bratrem skrývali zejména u rodičů na Vysočině,“ vysvětluje Kratochvíl. Dodává, že dědovu cestu plánuje absolvovat a navštívit místa, která ve svém deníku popisuje.

Rodák z Třebíče pocházel z rodiny kováře a měl další tři sourozence. Po válce pracoval jako účetní především ve stavebních podnicích. S rodinou žil krátce v Brně a poté se přestěhoval do Moravské Třebové, kde se jim narodila dcera Věra. Na konci 50. let se rodina Svobodových usadila v Adamově na Blanensku, kde Oldřich Svoboda pracoval v tamních strojírnách. Zemřel v roce 1996. Ve volném čase se věnoval speleologii a výzkumům v Býčí skále.