„Jedná se o velmi zjednodušené výpočty a příklady. V praxi jsou konkrétní situace výpočtu daně z pozemků a ze staveb téměř vždy mnohem složitější. Uplatňují se osvobození, nutno posuzovat spoustu okolností, které mají vliv na zařazení pozemku či stavby do různých kategorií,“ upozornila ředitelka finančního úřadu v Blansku Hana Šenkýřová.

Například v Blansku zaplatí majitel padesátimetrového bytu o necelých dvě stě korun více než loni. Obdobná je situace v Boskovicích. V Adamově je to však díky vyššímu místnímu koeficientu téměř o čtyři sta korun navíc.

Tisícovku zaplatí lidé za odpad v Boskovicích. V Brně jen šest set sedmdesát

Pro připomenutí. Daň z nemovitosti v roce 2024 přináší řadu změn. Mění se to, kdo má povinnost přiznání podávat i samotná výše daně. Výsledná částka se navíc liší v jednotlivých obcích podle toho, jak si stanovily takzvaný místní koeficient. Obce si jej mohou stanovit v rozmezí od 0,5 až 5.

Jak se mění daň z nemovitosti i pravidla pro podání přiznání v roce 2024 si můžete podrobně přečíst TADY.

Výnos daně směřuje do rozpočtu obcí. Jak uvedla mluvčí radnice v Blansku Pavla Komárková, loni díky tomu město získalo téměř deset a půl milionu. „Po letošním navýšení o osmdesát procent očekáváme zhruba osmnáct milionů,“ doplnila mluvčí Pavla Komárková.

V Boskovicích putovalo do městského rozpočtu přes osm milionů korun. Letos pak město počítá s necelými patnácti miliony.

„Povinnost podat daňové přiznání zůstává, jako každoročně, těm, kteří k 1. lednu 2024 nabyli, respektive pozbyli nemovitosti, změnila se jim nemovitost. Jde například o nadstavby, přístavby nebo charakter stavby – podnikání nebo se změnil druh pozemku a podobně,“ připomněla ředitelka finančního úřadu v Blansku Šenkýřová.

Někteří lidé si už novou sumu orientačně propočítali sami s předstihem. „Zaplatíme o pár stovek za rok navíc. Není to sice žádná palba a rodinný rozpočet to nezruinuje, ale bohužel zdražuje všechno okolo. Odpady, energie, potraviny, služby, a to už člověk musí opravdu počítat každou korunu,“ řekl Deníku majitel bytu z Blanenska, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho zná.

VYSVĚTLENÍ: Přiznání daně z nemovitosti, které je nutné podat do konce 31. ledna, se podle odhadu Finanční správy týká jen asi sta tisíce lidí. Přiznání budou muset podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Ostatním jejich výši vypočítá finanční úřad a složenky s částkou, kterou budou muset zaplatit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.

Srovnání výše daně za rok 2023 a 2024

V případech tří vybraných měst nedošlo k žádné změně koeficientů. Do výše daně se promítá hlavně zákonné navýšení.

BLANSKO 2023 2024 Byt 50 m2 244 Kč 427 Kč Byt 70 m2 344 Kč 602 Kč Rd 130 m2 520 Kč 910 Kč

BOSKOVICE 2023 2024 Byt 50 m2 244 Kč 427 Kč Byt 70 m2 344 Kč 602 Kč Rd 130 m2 520 Kč 910 Kč