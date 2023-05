Pokud všechny ostatní varianty selžou, může zachránit život. Například při požáru bytového domu. Blanenští radní schválili příspěvek 360 tisíc korun na nákup speciální seskokové matrace pro jednotku blanenských profesionálních hasičů.

Blanenští hasiči se dočkají nové seskokové matrace. Ilustrační foto: poskytl HZS

Na tamní stanici by měli seskokovou matraci zařadit do výbavy podle všeho ve druhé polovině letošního roku. „U tohoto typu matrace se uvádí seskoková výška do pětadvaceti metrů. To odpovídá zhruba sedmému osmému patru bytového domu. Nafukuje se pomocí tlakové lahve. Využít se dá jako jedna z možností při evakuaci osob, když si to situace bude žádat. Nebo jako bezpečnostní prvek při výjezdech k sebevrahům, kteří se chtějí zabít skokem z výšky,“ nastínil využití nového vybavení za profesionální hasiče velitel centrální stanice Blansko Roman Opluštil.

Před dvěma lety rozšířil jejich arzenál techniky automobilový žebřík AZ 40. Pro lepší manévrování je u něj jedna ze zadních náprav natáčecí. Jedná se o vůz Scania s nástavbou od německého výrobce Magirus. Přišel na necelých třiadvacet milionů korun. „Zatím jsme ho naostro využili při požárech střech nebo při ořezech korun stromů, které hrozily rizikovou situací,“ poznamenal Opluštil.