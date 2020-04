Olešná, Hořice, Lažánky a Klepačov. V těchto blanenských místních částech už dělníci na silnicích opravili výtluky. Nyní se přesunuli do města a pracují v ulicích Dvorská, Salmova, Berzučova a v sídlišti Zborovce. Na opravy vyčlenila radnice letos čtyři miliony.

V Blansku opravují výtluky. | Foto: Město Blansko

„Opravy výtluků by měly provoz omezit v co nejmenší míře. Dopoledne pracovníci poškozená místa vyfrézují a odpoledne zalijí asfaltobetonovou směsí. Pracuje se od rána zhruba do tří odpoledne,“ informoval úředník blanenského odboru komunální údržby Milan Vítek. Dodal, že práce jsou rozdělené do několika etap a potrvají přibližně do začátku června.