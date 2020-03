Starosta Jiří Crha uvedl, že se město vlastními silami snaží zajistit roušky pro zdravotníky, sociální pracovníky, pečovatelky a další profese. „Provoz mateřských škol jsme se snažili udržet co nejdéle. Aktuálně byly využité pouze na dvanáct procent. I proto po vzoru většiny měst přistoupíme k jejich uzavření s tím, že zajistíme péči o děti zdravotníků, záchranářů, policistů i hasičů ve věku od tří do deseti let,“ upřesnil Crha.

Pro tyto pracovníky bude zajištěno hlídání v Mateřské škole Rodkovského a Základní škole TGM. Přísná bezpečnostní opatření čekají už od pondělního odpoledne na návštěvníky blanenské nemocnice. „Areál se v pondělí odpoledne uzavřel a od této doby je zaveden řízený vstup pouze přes vrátnici nemocnice,“ informovala ředitelka Vladimíra Danihelková.

Řekla, že v pracovní dny od sedmi hodin ráno do půl čtvrté odpoledne je jediným vstupem do nemocnice pro veřejnost vchod od lékárny. Ten obsluhuje tým pracovníků jednodenní péče v ochranných pomůckách. "Vstupujícím budou měřit tělesnou teplotu, zjišťovat cestovatelskou a zdravotní anamnézu. Dále pak předávat prohlášení a směrovat je do provozů a k jednotlivým ambulancím,“ doplnila Danihelková s tím, že pacienty s podezřením na nákazu koronavirem budou zdravotníci izolovat do příjezdu Biohazard týmu záchranářů.