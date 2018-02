Další odklad. Most v Rájci-Jestřebí otevřou až na konci dubna

Blansko – Znechucení z vyjednávání s městem i jiskřička naděje. Tak by se daly shrnout současné pocity Jiřího Šimkůje z občanského sdružení Kolejová. Spolek v roce 2009 zachránil unikátní Ježkův most v Blansku před zničením. Vlečkový most starý 150 let starý musel ustoupit protipovodňovým úpravám na řece Svitavě.