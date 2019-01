Blanensko – Někteří studenti středních škol na Blanensku chodí do vyučování pod vlivem marihuany. Přibývá jich. Hrozí jim i vyloučení ze školy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Radek z Blanenska navštěvuje Masarykovu střední školu v Letovicích. Otevřeně přiznává, že si dříve někdy před vyučováním dával marihuanu. „Se spolužákem jsme si prostě řekli, že se zhulíme. Ani nevím, proč jsme to udělali. Spíše jen tak. Pro srandu. A pak jsme se ve výuce smáli. Ale to bylo v době, kdy jsem byl mladší. Asi jsem měl potřebu blbnout. Už jsem se vybouřil. Teď si dám už jen cigárko," popsal své zkušenosti s drogou mladý muž.

Jakub z Blanenska je zase bývalým studentem Střední školy André Citroëna v Boskovicích. V době svých studentských let by si ale do školy pod vlivem marihuany přijít netroufl. „Nějaké zkušenosti jsem s touto drogou měl, ale hulit před vyučováním nepovažuji za správné. Školy by se měly zaměřit na prevenci. Slyšel jsem, že v poslední době jsou tyto případy častější než v minulosti," míní Jakub.

Nedávno dokonce blanenští policisté dělali kontrolu přímo ve vyučování v jedné ze středních škol v Blansku. Ze třiceti testovaných seděli v lavicích čtyři pod vlivem marihuany. „O kontrolu nás přímo tato škola požádala, snažila se tím okamžitě reagovat na vzniklou situaci. Žákům jsme odebrali vzorek ze slin. Podobné akce ale děláme jen výjimečně, přibližně jednou ročně. Školy jsou už většinou vybavené testery na přítomnost návykových látek. Jednou ročně pořádáme pro studenty středních škol preventivní akci s názvem Nedej drogám šanci," uvedl mluvčí blanenské policie Petr Nečesánek.

Přesto ale případů, kdy student přijde do školy pod vlivem marihuany, na Blanensku přibývá. „Z komunikace se studenty víme, že se snižuje i jejich věk. Marihuanu někdy zkouší i žáci na základní škole," upozornil Nečesánek.

Nekompromisně se k drogám ve škole staví ředitel Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice Pavel Vlach. „Měli jsme zde žáky, kteří se neostýchali přijít do vyučování nejen pod vlivem marihuany, ale i pervitinu. Dva studenti na upozornění nedbali, proto jsme je vyhodili. Teď už máme naštěstí delší dobu klid. Hned na začátku prvního ročníku žákům vždy říkám, že absolutně netoleruji drogy a jiné návykové látky. Mnozí se už ponaučili," uvedl Vlach.

Škola klade důraz i na prevenci. „Pořádáme třeba besedy a policisté k nám někdy na naši žádost přivedou policejního psa, který čichem zkoumá, jestli ve třídách není nějaká zakázaná látka," sdělil Vlach.

Dva žáky prvního ročníku, kteří ve škole kouřili marihuanu, přistihli nedávno ve Střední škole André Citroëna v Boskovicích. Podle jejího ředitele Karla Ošlejška jde ale o jediný případ za poslední dva roky.

Studenty neminul trest. „Potrestali jsme je snížením známky z chování a podmíněným vyloučením. Dali jsme jim ale zkušební dobu na to, aby se mohli napravit a řádně ukončit studium. Je to přísné. Ale kdybychom byli mírnější, mohlo by to negativně ovlivnit další žáky. A podobná situace by se mohla opakovat," vysvětlil Ošlejšek. Škola také organizuje speciální přednášky, má pracovníka protidrogové prevence či školního psychologa.

I když se podle Ošlejška zaměstnanci školy ze všech sil snaží, aby drogám ve škole zcela zamezili, nemohou ovlivnit, co dělají jejich studenti ve svém volném čase. „Pokud budou chtít, drogu si dají třeba na diskotéce," podotkl Ošlejšek.

Na Masarykově střední škole v Letovicích měli před rokem jeden případ studentky, která si troufla přijít do školy pod vlivem marihuany. „Lékařské vyšetření naše podezření potvrdilo. Vzhledem k její dosavadní bezproblémovosti jsme jí dali šanci ukončit studium a za hrubé porušení školního řádu jí bylo uděleno podmíněné vyloučení ze studia. Současně s ní začali pracovat metodici prevence a školní psycholog," řekla zástupkyně pro teoretickou a praktickou výuku Helena Marešová. Kombinace tohoto opatření s pomocnou rukou školy měla úspěch. „Opakované testování u ní přítomnost marihuany neprokázalo a studentka úspěšně ukončila studium," dodala Marešová.

Ta je přesvědčena, že nejlepší prevencí kouření marihuany je smysluplné naplnění volného času žáků. „Proto jim nabízíme zapojení do projektů, do badatelské činnosti, podporujeme je v tvořivosti. Hmatatelnými výsledky toho, že je to baví, jsou třeba informační tabule v rámci naučné stezky v Letovicích, model dřevěného dinosaura v nadživotní velikosti nebo uklizené břehy Křetínky a Svitavy žáky Ekotýmu," zmínila Marešová.

To nesmíš dělat! Taková forma zákazů na mladé uživatele drog vůbec nezabírá. Tvrdí to Robert Hořava, vedoucí nízkoprahového PVC klubu v Blansku, který provozuje společnost Podané ruce. „Ve školním roce k nám žáci chodí na exkurze a někteří se pak stanou našimi klienty. Snažíme se vybudovat si s nimi důvěrný vztah, o všem otevřeně mluvíme. Až pak si uvědomí, že je něco špatně," uvedl.