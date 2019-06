Komentoval tím případ, na který upozorňuje nedávno pořízená fotka. Auto jedoucí po stezce na ní zachytil známý Martina Letochy. Ten ji následně přidal na facebookové stránky skupiny s názvem Dopravní informace jižní Morava, policejní hlídky Hodonínsko. „Už někdo zkouší, zda se tam vleze auto,“ poznamenal k tomu Letocha.

Zkušenosti se zneužíváním cyklostezek mají i ve Svato-bořicích-Mistříně na Hodonínsku. Po Hraběcí stezce vedoucí k milotickému zámku se dokonce projel už i ukrajinský kamion. „Řidiče tam navedla navigace. Sám byl překvapený a vyděšený, kde se na cyklostezce vůbec vzal,“ vyprávěl starosta obce Miroslav Veselý.

Na případ však několikrát denně navazují další. „Než se z Hraběcí stala cyklostezka, mohli ji využívat i řidiči osobních aut nebo motorek. To je také jeden z argumentů, který používají, když na ně na cyklostezce narazíme,“ vysvětlil starosta. Zatímco po hlavním tahu ujedou řidiči od obecního úřadu ze Svatobořic-Mistřína k milotickému zámku osm kilometrů, po cyklostezce si cestu o téměř šest kilometrů zkrátí. Představitelé obce proto už problém řešili s dopravními úředníky v blízkém Kyjově. „Doporučili nám vydávat povolenky majitelům pozemků, ke kterým by se jinak nebylo možné dostat. To jsme také udělali. Nicméně řidičů bez oprávnění neubylo,“ uvedl starosta Veselý.

Hodonínsko ale není zdaleka jediným regionem, kde jsou podobné trable. S řidiči krátícími si cestu po trasách pro cyklisty mají zkušenosti také na Mikulovsku. Cyklo-stezku Na kole k sousedům vedoucí podél hranice s Rakouskem a také přes obec Wildendürnbach si s hlavním tahem řidiči pletou především ve směru od Mikulova k Novému Přerovu. „Stezka kromě in-line bruslařů a cyklistů slouží i k přejezdům zemědělské techniky. Současně ji však zneužívají právě i řidiči osobních aut, kteří si tudy krátí cestu,“ reagoval mikulovský starosta Rostislav Koštial.

V minulosti se v místě stala i nehoda. Přistiženým provinilcům na stezkách hrozí až dvoutisícová pokuta.