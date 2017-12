Cyklostezka z Letovic? Vlastníci parcel mají neskutečné pořadavky, říká starosta

Letovice – Trable s půldruhého kilometru dlouhou částí cyklostezky z letovické místní části Zboněk do Letovic na Blanensku nekončí. Plány na vybudování jednoho z úseků cyklotrasy, která má vést z Blanska do Brněnce v Pardubickém kraji, váznou na požadavcích vlastníků pozemků.

Cyklostezka. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jiří Kopáč

Cesta pro cyklisty má vést ze Zboňku k jižní hranici Letovic, konkrétně k firmě Tylex mezi silnicí I/43 a řekou Svitavou. Se stavbou ale zastupitelé Letovic ani v rozpočtu na příští rok nepočítají. „Tento úsek řešíme už několik let. Bohužel jsme se nedohodli s vlastníky pozemků. Mají neskutečné požadavky,“ uvedl starosta města Vladimír Stejskal.

O cyklostezce

· chybějící úsek je dlouhý 1390 metrů

· podle odhadů má stát přibližně 15 milionů korun

· částka má pokrýt i výkupy pozemků a přeložky inženýrských sítí

Cyklisté i pěší se přitom na vyasfaltovanou cestu mimo frekventovanou silnici těšili. „Je to škoda. Vždycky raději jezdím na kole mimo silnici. Je to mnohem bezpečnější,“ podotkla třeba Tereza Novotná.



Plánovaný úsek má navázat na cyklostezku ze Svitávky, která slouží už sedm let.