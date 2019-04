Do Letovic se cyklisté z jihu dostanou po cyklostezce. Při cestě dál na sever projedou ulicemi města. Pak ale musí buď oklikami přes okolní obce nebo risknout kousek po silnici první třídy. „Ve Skrchově už se dá napojit na cyklostrasu, která vede až do Svitav. Ale ten kousek z Letovic po silnici je o zdraví,“ popsal cyklista Karel Halámek, který cestu z Letovic na sever několikrát absolvoval.

Představitelé Letovic už našli cestu, kudy by cyklostezka mohla vést, převážně přes pozemky SŽDC, Povodí Moravy a také přes areál firmy Letoplast. „Máme od nich předběžné souhlasy. Teď objednáme studii, která nám řekne víc. Byli bychom rádi, pokud by stavba podařila do dvou let,“ uvedl místostarosta Radek Procházka s tím, že město bude na stavbu žádat dotace.