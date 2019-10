Blanenští chtěli v této části města vybudovat více než dvoukilometrovou stezku pro pěší a cyklisty. Po ní by se bezpečněji dostali přes rušnou silnici a pokračovali dál ke Skalnímu mlýnu a světoznámým Punkevním jeskyním. Část plánované stezky však vede přes pozemky bývalého podniku ČKD Blansko strojírny a. s. Tento podnik je léta v insolvenci a řeší se prodej jeho majetku. „Insolvenční správce tvrdí, že tento majetek nemůže být zatížen žádnými dalšími břemeny, které by mohly snížit jeho cenu. Odmítl vydat souhlas pro územní a stavební řízení, aby část chodníku a cyklostezky mohla vést přes zmíněné pozemky,“ informoval blanenský starosta Jiří Crha.

V tomto úseku přitom pod veřejným prostranství vede už dlouhá léta chodník. „Řešili jsme to opakovaně. Z našeho pohledu je jedno jestli je tam chodník nebo plánovaná cyklostezka. Stále jde o veřejné prostranství. Nicméně stanovisko insolvečního správce je konečné,“ dodal Crha.

Novou stezku by uvítal například Martin Fořtík z Blanska, který touto lokalitou rád projíždí na kole ke Skalnímu mlýnu a také na tamní žleby. Cestou po blanenské Gellhornově ulici se však v hustém provozu mezi nákladními auty necítí příliš bezpečně. Navíc než odbočí z hlavní silnice musí několikrát přejíždět přes koleje bývalé vlečky. „Cyklostezka je tady potřeba. Provoz houstne a není to tu na kole moc bezpečné. Jestli se její výstavba odkládá, je to velká škoda. Lidí tudy do Moravského krasu totiž jezdí na kolech stále víc,“ řekl muž.